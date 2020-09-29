国家税务总局：前8月全国累计减税降费18773亿元

人民网北京9月29日电 （记者车柯蒙）今日，国家税务总局召开新闻发布会。税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，今年1-8月，全国新增减税降费累计达18773亿元，主要包括两部分：一是今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费11711亿元；二是去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费7062亿元。

蔡自力指出，从减税降费数据可以看出，党中央、国务院今年出台的一系列减税降费政策措施直达市场主体，实实在在减轻了企业负担，增强了市场活力，取得了良好效果，主要体现为“一下降，四增强”：

一是税费负担持续下降。各项减税降费政策陆续实施以来，企业负担持续下降。比如，前八个月全国5000多万户小规模纳税人，享受月销售额10万元以下免征增值税的约占92%，余下8%左右纳税人增值税征收率从3%降为1%（其中湖北省免征），降幅达67%。

二是市场主体活力增强。从市场主体数量看，到税务部门办理涉税事项的新增市场主体，在二季度同比增长7.1%的基础上，7、8月份继续增加，分别同比增长15.9%和21.2%。从市场主体成长情况看，深化增值税改革政策持续为规模较大且经营较为稳定的一般纳税人减负，8月份增值税一般纳税人相比上月净增8.3万户，累计达1091.9万户。

三是吸纳就业能力增强。阶段性减免社保费以及继续实施的降低社保费率等政策，叠加去年个人所得税减税政策，降低了企业用工成本，有力支持了就业稳定。

四是企业发展后劲增强。各项支持创新政策措施的继续实施，使得企业有更多资金投入到研发和技术改进。1-8月，全国享受研发费用加计扣除政策的33万户企业购进高技术设备和高技术服务金额同比增长24%，推动销售收入同比增长9.1%,高于全国平均水平9.6个百分点，显示出较好的发展势头。1-8月，全国重点税源企业研发支出同比增长10%，研发投入力度不断增强，为高质量发展积蓄后劲。

五是企业发展信心增强。随着国内疫情得到有效控制，叠加减税降费政策落地见效，企业发展预期逐步增强。税务总局监测的10万户重点税源企业景气调查问卷显示，89.4%的重点税源企业预计四季度生产经营形势为“平稳”或“好转”，较三季度预测提高4.7个百分点。增值税发票数据显示，8月份，全国企业购进货物服务总金额同比增长9.6%，快于销售收入增速0.2个百分点，反映企业对经营前景充满信心。

蔡自力表示，下一步，税务部门将继续深入贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进落实减税降费和依法依规组织税费收入，将减税降费政策红利不折不扣落实到位，更高质量服务“六稳”“六保”和新发展格局。

(责编：车柯蒙、孙阳)