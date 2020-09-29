税务总局：深化税收领域“放管服”改革 激发市场主体活力

人民网北京9月29日电 （记者车柯蒙）今日，国家税务总局召开新闻发布会。税务总局新闻发言人付树林在发布会上表示，今年以来，税务部门坚决落实党中央、国务院决策部署，持续深化税收领域“放管服”改革，通过“两降两升一优”，最大力度激发市场主体活力。

据付树林介绍，“两降”，即通过降低税费负担和降低办税成本，助力企业纾困发展。

在降低税费负担方面。疫情发生以来，围绕落实党中央、国务院部署实施的7批28项税费优惠政策，税务总局联合有关部门制发13份具体政策文件，单独制发10份征管操作办法，分13批发布293个政策问答口径，4次更新发布《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》，以最快速度、最大力度、最优效率确保政策红利第一时间直达市场主体。

在降低办税成本方面。税务部门持续简化办税缴费程序，全面精减办税资料，推广发票“网上领、免费邮”服务，让企业足不出户可领用开具发票；深化不动产交易登记和缴税业务协同，推动“一窗受理、并行办理”全覆盖及网上受理，努力实现纳税人“最多跑一次”甚至“一次不用跑”。持续推进“备案改备查”，将国家层面新出台的优惠政策全部实行“自行判断、申报享受、相关资料留存备查”的方法，进一步便利减税降费落地落实。

“两升”，即通过提升办税效能和提升服务质量，支持经济社会发展。

在提升办税效能方面。税务部门充分运用信息技术手段，常态化开展“非接触式”办税缴费，截至目前，全国范围内已对197个税费事项实现了网上办理，其中182个可以全程网上办；企业纳税人有90%以上的业务量可以通过网上办理，其中纳税申报业务网上办理率达99%以上。

在提升服务质量方面。税务部门联合银保监部门、商业银行持续深化“银税互动”活动，为企业特别是小微企业提供精准放贷，解决其融资难、融资贵问题。持续加快出口退税办理速度，将正常出口退税业务平均办理时间在去年基础上再压缩20%至8个工作日以内，有力支持稳住外贸基本盘。

“一优”，即通过优化税务执法方式，营造公平竞争税收秩序。

付树林表示，自2018年8月以来，税务总局联合公安部、人民银行、海关总署紧盯“假企业”“假出口”，持续开展打击虚开骗税违法犯罪专项行动，并于今年3月启动了打击“假申报”骗取疫情防控税收优惠的违法犯罪行为，有力保障了国家税收安全。同时，依托税收大数据开展差异化管理，持续推进税收违法“黑名单”制度，严格落实惩戒措施推动守信纳税人数量不断增加。2014年10月至今年8月底，税务部门累计公布3.6万件“黑名单”案件。今年纳税信用评价结果显示，纳税信用等级最高的A级企业数量大幅上升到172万户，较去年增加了46万户、增长37%，全国企业纳税信用状况持续向好，意味着税收营商环境不断优化。

(责编：车柯蒙、孙阳)