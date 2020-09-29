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税收大数据透视经济发展 国民经济呈现稳定复苏态势

2020年09月29日12:04  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月29日电 （记者车柯蒙）今日，国家税务总局召开新闻发布会。税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，在当前疫情防控常态化的背景下，国内生产生活秩序逐步恢复，国民经济运行的积极变化不断增多，总体呈现稳定复苏的态势。

蔡自力表示，增值税发票数据显示，全国企业销售形势稳步向好，供给需求双向发力，主要呈现以下六个方面特点：

一是销售收入累计增速逐月回升，年内首次实现正增长。1-8月，全国企业发票销售收入同比降幅收窄至0.5%，已基本与去年持平。其中，5月份同比增长5.6%，年内单月增速首次实现正增长，此后6、7、8连续三个月保持9%以上的增速，累计降幅逐月收窄。值得特别关注的是，截至9月20日，全国企业累计销售收入已超过去年同期水平，年内累计增速首次实现正增长。

二是制造业销售稳步向好，装备制造业回升更强。制造业在国民经济中起着主导作用，稳住制造业就等于稳住了我国经济的基本盘。7、8月份，制造业企业销售收入已连续两个月保持9%以上的增长。特别是装备制造业回升势头更强，连续4个月销售收入保持15%以上的较快增长，成为引领制造业恢复的重要引擎。

三是新动能加速成长，高技术产业增长较快。培育壮大新动能产业是实现高质量发展的重要支撑。1-8月，全国高技术产业销售收入同比增长10.7%，高于全国企业总体水平11.2个百分点。其中，科技成果转化服务、信息服务等高技术服务分别增长38.7%和19.5%；医疗仪器设备制造、电子通信设备制造等高技术制造分别增长12.5%和4.4%。

四是民营经济持续恢复，累计增速率先转正。民营经济是最具活力和发展韧性的市场主体。1-8月，民营经济销售收入已率先由负转正，同比增长0.9%，高于全国企业总体水平1.4个百分点。

五是投资相关行业持续好转，新基建投资明显加快。在房地产投资、基建投资稳步回升的带动下，1-8月，房屋建筑、土木工程建筑销售收入同比分别增长13.3%和18.6%。其中，与新基建相关的通讯、电力输送设施工程施工，节能工程施工销售收入同比分别增长12.9%和16.4%。

六是消费恢复态势有所增强，新消费增长迅速。1-8月，零售业销售收入同比增长1.7%。其中，食品饮料、医药医疗器材销售分别增长13.1%和14.8%。疫情催生线下线上消费融合，新消费蓬勃发展，互联网零售、外卖送餐服务销售收入同比分别增长20.8%和9.4%。

蔡自力表示，下一步，税务部门将充分发挥税收大数据优势，挖掘税收大数据价值，持续关注企业的经营状况及存在的困难，更好服务“六稳”“六保”大局。 

(责编：车柯蒙、孙阳)
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