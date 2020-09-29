这五年，中国经济实力杠杠的（十三五·中国印象 ①）

高铁行驶在昆楚大铁路上。

李茂颖 张伟明摄影报道

开栏的话

“十三五”即将收官。这是值得点赞、必须铭记的五年。在复杂的国际国内形势下，中国砥砺前行，以智慧、勇气和担当，一次次攻坚克难，稳步迈向全面建成小康社会的宏伟目标。GDP总量接近100万亿元人民币，人均GDP迈上1万美元台阶，中国成为全球经济分量更重、含金量更高的领跑者。

这是每个中国人为了更美好生活孜孜努力、梦想成真的五年。就业稳定，收入增加，消费红火，空气变好，预期寿命增长，文化活动多姿多彩，惠及民生的新科技新业态新模式层出不穷……分享着改革发展的成果，老百姓的获得感更强、精气神儿更足。

从今天起，本报推出“十三五·中国印象”专栏，回眸神州大地这五年来令人感奋的可喜变化和生动故事，全面展示“十三五”时期中国经济社会发展的新成就新亮点。

“每次坐高铁都很兴奋。现在有机会实地感受高铁制造，太酷了！”近日，乌克兰小伙子伊戈尔和上百位车迷一起，走进位于湖南的中车株洲基地。

他们看到，一列列电力机车如箭在弦般整齐排列、引弓待发，全球首个超千亿规模轨道交通装备产业集群就在此地。成功研制全球最大功率电力机车、产品服务出口全球逾百个国家和地区……组建5年来，中国中车在新时代的轨道上一路驰行。

回望这5年，“十三五”规划落地生长、拔节育穗。时光隧道沿途，一幅幅向上的图景闪现——

那是国之重器彰显国家实力。

客流量突破1000万人次！在北京，大兴国际机场投运整年来，“钢铁凤凰”引颈展翅，启动京津冀协同发展新引擎。目光移至南国，港珠澳大桥建成通车近两年，一桥连三地，天堑变通途。这五年，人们见证了被外媒直呼“世界新七大奇迹”工程的诞生，也见证了科技领域的一次次突破，飞机“三剑客”，蓝天竞翱翔，国产大航母，下海逐波浪，是嫦娥跃升空、玉兔落月面，是北斗联天下、天问赴苍穹……

这背后，是中国经济实力的大幅跃升。2019年，中国国内生产总值超99万亿元，人均GDP进入“1万美元俱乐部”，对世界经济增长的贡献率约达30%。预计到“十三五”末，中国GDP将稳稳地跃过100万亿元。“世界比以往任何时候都更需要中国”，美国《纽约时报》今年年中这样写道。

那是数字创新激起动能澎湃。

不久前，泰国副总理兼商业部长朱林在中国电商平台为泰国水果直播“带货”，一口气卖出近5000个榴莲和2万个椰青。网络零售、电子支付、大数据、云计算、5G、新能源，一系列创新为中国经济拓开新空间，也在全球掀起新潮流。“我非常钦佩中国在跨境电商方面取得的成就和领先的技术。”朱林赞叹。

今天，中国研发经费投入总量居世界第二，近4年信息传输、软件和信息技术服务业等新兴服务业年均增速高达19.4%。作为世界第一大市场，中国正成为全球创新的策源地。

那是开放合作谱就共赢乐章。

疫情冲击不小，中欧班列却逆势开出加速度。“每周都有45趟至60趟中欧班列往来于杜伊斯堡和中国城市，这个数字创下新纪录。”德国杜伊斯堡市政财务主管马丁·穆拉克说。到今年8月底，中欧班列累计开行近2.9万列；在全球，83%拥有铁路的国家都运行着中车的产品。

坚持在开放中发展，中国2019年货物贸易进出口总值达31.54万亿元、稳居世界第一，累计与138个国家和30个国际组织签署200份共建“一带一路”合作文件。“中国对外贸易的稳定为世界贸易复苏提供了重要动力。”德国工业联合会董事总经理约阿西姆·朗说。

那是改革红利结出惠民果实。

机场修到了云南省怒江州兰坪县！过去“出门过溜索，种地靠攀岩”的怒江人终于有了自己的机场。“这是我们千年‘飞天梦’，也是脱贫致富、发展提速的‘空中快车’。”兰坪县丰华村党总支书记杨五金说。随着脱贫攻坚步步深入，当地傈僳族同胞搬进新居，村镇上盖起崭新的幼儿园、卫生院……“村民再也不用为小病跑老远！”兰坪县啦井镇卫生院院长李汝妹笑得开心。

2016年到2019年，中国超过5000万农村贫困人口脱贫。到2020年末，现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽的目标将如期实现，困扰中华民族几千年的绝对贫困问题将得到历史性解决。

5年来的一幕幕，在华生活的伊戈尔都是见证者。中车株洲基地上，他目不暇接，不停提问，还随手将这些科技创新的结晶统统“装”进镜头里，“要让更多人认识开放、发展的中国。”伊戈尔说。

(责编：车柯蒙、孙阳)