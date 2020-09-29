原标题：从沈阳到溧水 佛吉亚联姻华夏幸福的N个理由

日前，上海佛吉亚红湖排气系统有限公司南京分公司（简称“佛吉亚”）与华夏幸福签约，将在南京溧水产业新城建立排气系统零部件研发及生产基地。这是佛吉亚与华夏幸福的第二次合作。

图为溧水产业新城

3年前，沈阳宝马佛吉亚汽车座椅项目落户沈水产业新城；3年后，另一重要业务板块汽车排气系统项目迁至溧水产业新城。佛吉亚四大业务板块中两大业务落址华夏幸福一南一北两座产业新城，标志着双方合作由单点走向深层多元。这背后离不开华夏幸福为汽车产业发展提供的完整生态，以及为佛吉亚从选址到产业发展提供的全方位服务。

佛吉亚迁至溧水的N个理由

南京市《打造新能源汽车产业地标行动计划》提出，努力将新能源汽车产业打造成支撑南京新一轮产业发展的产业地标，做强关键零部件企业，增强本地配套能力。到2025年，拥有两家具有世界品牌效应的整车企业和十家以上全球知名核心零部件企业。

佛吉亚是一家汽车零部件科技公司，主要拥有汽车座椅系统、汽车内饰系统、歌乐汽车电子和绿动智行系统四大核心产品业务，主要客户为标致-雪铁龙集团、大众、长安、比亚迪、上汽、奇瑞、北汽等主机厂企业。佛吉亚的进驻将助力溧水及南京打造新能源汽车及零部件产业集群迈上新台阶。

近年来，佛吉亚业务增长显著，为满足日渐增长的生产需求，计划新建智慧工厂，作为智能制造试点示范，打造行业标杆。原位于江宁的佛吉亚排气系统南京分公司面临厂房拆迁，基于现实搬迁及市场布局考虑，佛吉亚急需围绕南京周边选择新厂址。

此时，华夏幸福适时出现，根据佛吉亚的市场定位及选址需求，推荐了南京溧水产业新城。“溧水产业新城有已建成的标准厂房，符合外资企业对厂房高标准的要求，佛吉亚可以直接搬入，生产及市场完全不受影响。”佛吉亚相关负责人表示。于是，双方一拍即合，从接触到项目签约，前后仅历时半年。

图为溧水智能制造产业园

打动佛吉亚的还有一个重要因素是溧水区域新能源汽车产业基础雄厚，具备完整的产业链。溧水已聚集比亚迪、长安、金龙等车企，产品涵盖商用车、乘用车、专用车在内的大部分新能源车型，美国铭仕、意大利布雷博、德国菲尼克斯等为代表的80多家关键零部件企业汇聚园区，产品涉及减震器、离合器、变速箱、制动部件等重点领域，产业上下游生态完善。佛吉亚迁至溧水，与比亚迪、长安等核心客户距离更近，更有利于业务开展，协同发展。

此外，溧水区是华东地区重要的交通枢纽、物流中心、制造业基地和现代化产业集聚区。对佛吉亚而言，从江宁搬至溧水能够节省很大一笔生产成本。溧水区的厂房租赁、人力、员工住房等成本相比江宁可节省1/3。

从沈阳到溧水成就3年2段“姻缘”

佛吉亚能够迅速下定决心搬至溧水产业新城，还源于3年前与华夏幸福的一段“姻缘”。

2018年，作为宝马核心供应商的佛吉亚，其汽车座椅业务订单激增，在铁西原有的厂房满足不了需求，急需选择新厂址。持续与佛吉亚接触近两年的华夏幸福沈阳产服团队，了解到企业的核心诉求，有针对性地提供个性化解决方案。针对佛吉亚要求厂房载体必须节能环保且有LEED认证等高标准要求，华夏幸福第一时间对现有厂房进行升级改造，完全满足佛吉亚的各项需求。

同时，华夏幸福针对外资企业在投资、税务政策等方面的特殊性，定期组织专业对口服务，定期对外商投资政策及税务变化等进行培训和一对一问题解决，帮助企业及员工解决实际问题，大大节省了企业的经营成本。

除此之外，华夏幸福在沈水打造的汽车关键零部件产业集群，已聚集一批围绕宝马整车做核心零部件的配套企业，形成良好的产业生态。与奥钢联、华安钢宝利、富准精密（富士康）等众多世界500强“左邻右舍”抱团发展，使得佛吉亚业绩连年提升。

图为沈水产业新城汽车核心零部件产业园

“正是华夏幸福的一站式专业服务，赢得了佛吉亚的高度信任。当我们另一大核心业务汽车排气系统项目需要搬迁选址，我们毫不犹豫地再度选择与华夏幸福合作。”佛吉亚相关负责人表示。

对于如佛吉亚这类具有全国选址布局的企业而言，华夏幸福围绕都市圈的战略布局，正好契合企业的需求，可以帮助企业快速选址，助力业务发展壮大。目前，华夏幸福已形成“3+3+N”核心都市圈布局，覆盖京津冀、长三角、大湾区3个高能核心都市圈，郑州、武汉、成都3个高潜核心都市圈，及长沙、西安、沈阳等潜力都市圈。

(责编：夏晓伦、毕磊)