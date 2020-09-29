原标题：作业帮宣布中国女排队长朱婷成为品牌合作伙伴

近日，作为电影《夺冠》（原名《中国女排》）的联合推广战略伙伴，中国最大的K12在线教育平台作业帮宣布女排运动员朱婷女士成为其品牌合作伙伴。而在今年4月17日，中国女排已与作业帮达成战略合作，作业帮成为中国国家女子排球队官方教育品牌。

学习如竞技 双方合作彰显王者风范

作业帮表示，“专业、执著与极致化追求”是作业帮和朱婷女士双方在各自领域的共同态度，也是双方此次合作的最好注脚。

朱婷女士是“新时代中国女排精神”的传承者和发扬者。在赛场上，以朱婷为队长的中国女排曾以11连胜的骄人战绩，夺得世界杯冠军；其个人更是三次摘得（三大赛）MVP和最佳主攻，被誉为中国女排的“定海神针”。在朱婷身上，我们不但能看到她作为世界排坛和体坛最顶级巨星的王者风范，更能看到她在日常训练和比赛中自驱、专业、拼搏、永不放弃的精神特质，这也是为什么朱婷能够成为广大青少年学习的榜样和偶像。

作业帮则创立于2015年，是中国最大的K12在线教育平台，其用户规模、学员规模、增长速度、商业效率均保持行业领先。公司以“让优质教育触手可及”为使命，旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育产品，以及作业帮VIP服务。总日活用户超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户超8亿，占据在线教育流量侧绝对优势。作业帮APP则是中国唯一月活过亿、唯一进入全网Top30的教育类APP。此外，作业帮直播课是中国在线教育领军品牌，其正价班学员过去两年增长超10倍，付费课学员累计超2000万。

双方不仅在各自领域成为冠军和引领者，作业帮的品牌内核也与朱婷拼搏的精神高度契合。双方都坚信专业、科学的力量，都坚信务实、进取、自驱的力量，都坚信追求极致、突破自我的力量。

科学为基底 专业方法打造战场决胜法宝

众所周知，朱婷作为各界公认的“MVP收割机”，迄今已斩获无数佳绩，这既源于“女排精神”的传承，更离不开专业的指导和科学的方法。

“名师有大招，学习更高效”，作业帮直播课由清北名师领衔团队，基于行业最大2.5亿智能题库，独立研发小、初、高各科超过200个课程体系及大招体系，覆盖学生主要学习痛点，包括知识结构、薄弱环节、易错点等，使学生学习更加高效、有趣，并且课程视频可回放。此外，作业帮辅导老师实时跟踪学生的课前预习、课中秩序、课后作业、日常答疑、家访等个性化需求。

据了解，持续正向的激励在学习过程中非常重要。作业帮会针对每个学生学习情况，动态地推荐难度逐渐增加的学习内容，既能逐渐强化学生对知识的掌握情况，又能不断提升学生的自信心。此外，主讲老师、辅导老师帮助每个学生制定个性化的学习规划，全程提供精神支持和陪伴，针对性提升每个孩子的学习效率和动力。

作业帮表示，中国女排是国人奋进的榜样，朱婷女士是新时代女排精神的集中体现。在在线教育加速发展的背景下，作业帮与中国女排、朱婷女士展开深度合作，将继续修炼内功，以专业、科学的力量，不断突破自我，为用户创造更大价值，引领在线教育行业更高质量的发展。

(责编：夏晓伦、毕磊)