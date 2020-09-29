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柔宇科技公布“另一可能”真实故事 折叠屏技术为行业创造更多可能

2020年09月29日13:46  来源：人民网-财经频道
 

当前，伴随新一代显示技术的迭代，越来越多的手机厂商布局折叠屏手机市场。9月22日，柔宇科技在线上举办以“另一可能”为主题的2020柔宇科技战略及新品发布会，推出新一代折叠屏手机FlexPai 2，引发业内关注。

柔宇科技在线上推出新一代折叠屏手机 FlexPai 2 。

与此同时，柔宇科技还联合“真实故事计划”共同发起故事征集活动，数百位读者分享了他们寻找人生另一可能的精彩故事：有人边工作边坚持写作，有人一边做产品经理一边走秀，有人身患残疾却仍然乐观生活……

柔宇科技联合“真实故事计划”共同发起故事征集活动。

勇敢破局 打开人生新的可能

在征集的案例中，一位网友讲述了自己叔叔的真实故事：“他曾经是一名矿工，因为煤矿坍塌事故导致下身瘫痪，后半生都将生活在一个小小的轮椅上面。所幸婶婶不离不弃，对叔叔和两个孩子的照顾无微不至。但四年后，命运再次开了个天大的玩笑，婶婶因为车祸离世了。”

“如果这样的遭遇放在我身上，我甚至没办法想象我能不能承受这样的悲剧。可是叔叔，却挺过来了。”该网友讲道，他自学电焊，给村子里的人们制作农具；将三轮车改装成全手动，拉村里人进城；自学拍照和打印，开了一家小卖部，顺便给大家拍证件照……

“跟他比起来，我又有什么资格去抱怨呢？”每每遇到困难，该网友就会用叔叔的经历来激励自己。

王蒙（化名），是一名有七年工作经验的建筑师。“我是理科生，一步一步考试上来的，做建筑工程似乎理所应当。但是每天在这些大而化之的概念下干枯燥的活，时常怀疑自己的意义。”王蒙以前会常常跟身边的人发牢骚。

实际上，王蒙一直向往表演，但苦于找不到入门方法。2017年春节前后，他看到了一个即兴表演的小培训班，立刻报名加入。

“即兴表演充满变化，这对我来说太有吸引力了。我到现在还记得第一次登台的情景，一个很小的剧场，入场的通道是一个钢梯子，走在台阶上能听到自己的心脏砰砰砰砰一直跳。灯光一晃一晃的，感觉太酷了！”谈到第一次登台，王蒙的嘴角微微上扬。

后来，王蒙发现，建筑师和即兴演员这两种职业并不对立。即兴戏剧培养人的同理心，以及跨文化沟通的能力，这些正好可以应用在建筑设计的工作中。而建筑师的生活阅历，可以给演出提供丰富的内容支持。

坚持专注 打造柔性技术核心竞争力

人生的另一可能，取决于用什么样的心态、用什么样的行动去尝试和改变。而对于企业来说，要做成一件事，既要坚持、也要专注。从2012年成立至今，柔宇一直致力于柔性技术的研发与应用，即使在面临技术难题和行业挑战时也笃定前行。

当前，柔性显示正在为人机交互体验带来颠覆性的变化：搭载了全柔性显示屏的衣服鞋帽和箱包，提供了万物皆可显示的可能；全柔性屏在汽车中控台的集成应用，为汽车内饰发展指明了方向；还有多家厂商竞相推出的折叠屏手机，解决大屏幕和便携之间的矛盾……

随着智能手机的升级换代，更加需要新的产品形态，柔宇也瞄准了折叠屏这一重要突破口。

事实上，柔宇科技在智能移动终端已布局积累多年。柔宇科技创始人、董事长兼CEO刘自鸿介绍，柔宇在成立后的第一年，就开始组建硬件、软件团队，为之后的手机产品研发做出了充足准备，此后，这一团队在全柔性屏、铰链等超出传统手机的技术领域，攻克了一系列行业难题，并于2018年下半年了推出了全球首款折叠屏手机FlexPai。

柔宇 FlexPai 2 。

相较于上一代产品，FlexPai 2则在各个方面实现了较大提升。在轻薄方面，由于采用独创的Royole 3STM全闭合线性转轴（该设计拥有211项专利），手机可实现“无缝”折叠，厚度相较于上一代产品减少了近40%。

在硬件配置和性能上，FlexPai 2芯片采用高通骁龙865移动平台，搭配LPDDR5 内存和UFS 3.0 存储，并搭载一块4450mAh电池，性能及续航都能让用户获得更佳体验。在拍摄上，FlexPai 2搭载了4摄，分别是6400万像素超感光主摄、3200万像素人像自拍摄像头、1600万116°超广角及800万3X长焦。

在操作系统方面，FlexPai 2搭载了“为折叠屏手机而生”的waterOS 2.0操作系统。据了解，该系统由柔宇科技的研发团队基于Android Q平台针对折叠屏手机特点自主开发，其中通过智能侧边栏、侧曲屏可一键调用预置APP，独有的FFS柔性触控快捷操作可实现多分屏、音量调节、熄屏唤醒等功能，使得手机易用性大大提升。

值得一提的是，凭借对显示技术的深度钻研和市场机会的前瞻性，柔宇成功研发了用于全柔性屏量产的超低温非硅制程集成技术（ULT-NSSP）体系，同时开发不同于传统面板厂商的新型材料体系和超低温制程工艺，设计高可靠性的柔性微纳米器件结构、集成电路和模组制程，定制关键生产设备和驱动芯片。

可以看出，基于对柔性技术的坚持与专注，柔宇通过持续的研发投入来不断增强自己的核心竞争力。据天眼查信息显示，柔宇科技目前拥有1352项专利。为面板行业创造了诸多“另一可能”。

探索布局 推动柔性应用普及发展

记者了解到，柔宇在过去几年实现了从0到1、从1到N、从N到N+的创新：2014年，发布了第一个厚度仅0.01毫米的全柔性显示屏；2018年，点亮投产全球首条具有自主知识产权的全柔性显示屏大规模量产线；折叠屏手机柔派、高清柔性屏衣帽、智能手写本柔记等则是柔宇从N到N+的探索……

早在2017年，柔宇就提出了“柔性+”理念，以柔性电子，包括全柔性显示和柔性传感作为平台型技术，为各行各业的企业客户提供解决方案。目前已经量产的产品应用行业包括智能移动设备、智能交通、文娱传媒、运动时尚、智能家居和办公教育等。

目前，柔宇已经与500多家国内外企业展开合作，将柔性应用一步步带入消费者的日常生活。而FlexPai 2的发布，给更多用户带来了生产力的提升。

提高办公效率，让折叠屏手机真正的成为生产力。打开一个传统商务人士的背包，“手机+PAD+笔记本电脑”的传统三件套必不可少，3件设备加起来的重量至少超过2公斤。而在刘自鸿看来，一部握在手中可任意折叠的FlexPai 2就足够应付通讯、娱乐、办公的多重需求。

折叠屏手机之所以会成为市场突破口，是因为随着人们对于手机依赖度的增加，工作、生活和娱乐中用到手机的时候越来越多，但是像文档、表格和图像的处理，传统的屏幕操控体验受限很大。

据了解， FlexPai 2屏幕展开后高达7.8英寸的利用空间，可以更轻松的的交互操作：通过二分屏、三分屏功能，可以同时开启视频会议软件、微信和PPT等办公软件，在开会的同时也能随时查阅、分享各种文件；通过手机模式、平板模式和帐篷模式的自由切换，不仅带来了不同场景下最为舒适的交互体验，也衍生出了很多新应用场景……

业内人士认为，正如智能手机取代传统功能手机一样，用户体验始终是驱动技术创新的根本动力。FlexPai 2的上市，让用户真正感受到“折叠屏手机”大于“手机”+“PAD”的应用交互体验。一个全新的折叠屏手机时代，正在迎面而来，也在助力着用户探索更多可能。（记者夏晓伦）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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