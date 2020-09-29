电商热点：网络直播自律公约发布 严重违法主播信息将共享

人民网北京9月29日电 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：中国企业联合会、中国企业家协会发布2020中国企业500强榜单。抖音快手京东发布网络直播自律公约，将共享严重违法主播信息。
1、2020中国企业500强发布
9月28日，中国企业联合会、中国企业家协会发布2020中国企业500强榜单。中国石油化工集团有限公司以2.81万亿元营收位居榜首，国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司分别以2.65万亿元、2.62万亿元营收分列第二、三名。其中，华为第11名、苏宁第18名、阿里巴巴第34名、联想第50名、小米第101名、格力第107名。
2、网络直播自律公约发布
近日，抖音快手京东发布网络直播自律公约，将共享严重违法主播信息。《自律公约》中约定，对于严重违法主播信息平台将共享，同时，还要建立网络直播营销信息公示制度，完善违法行为处置公示制度等。
3、上海邮政联合B站共同推出二次元主题快闪邮局
9月23日-10月8日，上海邮政联合B站共同推出“开学幸运小邮局”活动，上海邮政二次元主题快闪邮局正式亮相。这家快闪主题邮局在原有功能的基础上，增添了受年轻人喜爱的二次元内容，包括运势版块、结缘板块、考学板块等趣味互动内容。
4、淘宝村年交易额破万亿
阿里研究院近日公布的《2020中国淘宝村研究报告》显示，淘宝村年交易额突破1万亿元。截至今年6月，中国出现5425个淘宝村，约占全国行政村总数的1%，吸纳828万人口就业。目前，出现745个年交易额过亿元的淘宝村，1个百亿元淘宝村——广州大源村。此外，上海今年实现 “淘宝村”零突破。至此，除深圳外，一线城市淘宝村已全覆盖。
5、"识遗计划" 重点保护100项非遗技艺
9月28日，天猫发起"识遗计划"，宣布将在未来一年重点保护100项非遗技艺，促成500个天猫品牌和非遗IP进行合作。同时，为推动非遗年轻化发展，天猫联合中国美院等设计资源，将打造一年一度的"非遗购物节"。
6、社区团购竞争又添新成员
继美团、拼多多、滴滴后，近日阿里宣布入局社区团购，由盒马事业群组建盒马优选事业部，盒马总裁侯毅直接负责，进军社区团购市场。
7、大众点评：“清风运动”处理违规评价2000万条
大众点评公信力运营团队公布了平台2020年“清风运动”治理结果，表示2020年至今共处理违规评价2000万条，处罚违规商户3万家，处罚违规用户2.5万。
8、携程全资收购上海国企获得“支付牌照”
携程集团近日受让上海东方汇融信息技术服务有限公司100%股权申请正式获得中国人民银行的批复。这意味着携程集团通过全资收购的方式，正式获得央行第三方支付牌照。根据公开信息显示，东方汇融成立于2011年，为隶属于上海市委宣传系统下的具有独立法人经营资质的国有企业；2012年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】