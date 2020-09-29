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电商热点：网络直播自律公约发布 严重违法主播信息将共享

2020年09月29日14:07  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京9月29日电 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：中国企业联合会、中国企业家协会发布2020中国企业500强榜单。抖音快手京东发布网络直播自律公约，将共享严重违法主播信息。

　　1、2020中国企业500强发布

　　9月28日，中国企业联合会、中国企业家协会发布2020中国企业500强榜单。中国石油化工集团有限公司以2.81万亿元营收位居榜首，国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司分别以2.65万亿元、2.62万亿元营收分列第二、三名。其中，华为第11名、苏宁第18名、阿里巴巴第34名、联想第50名、小米第101名、格力第107名。

　　2、网络直播自律公约发布

　　近日，抖音快手京东发布网络直播自律公约，将共享严重违法主播信息。《自律公约》中约定，对于严重违法主播信息平台将共享，同时，还要建立网络直播营销信息公示制度，完善违法行为处置公示制度等。

　　3、上海邮政联合B站共同推出二次元主题快闪邮局

　　9月23日-10月8日，上海邮政联合B站共同推出“开学幸运小邮局”活动，上海邮政二次元主题快闪邮局正式亮相。这家快闪主题邮局在原有功能的基础上，增添了受年轻人喜爱的二次元内容，包括运势版块、结缘板块、考学板块等趣味互动内容。

　　4、淘宝村年交易额破万亿

　　阿里研究院近日公布的《2020中国淘宝村研究报告》显示，淘宝村年交易额突破1万亿元。截至今年6月，中国出现5425个淘宝村，约占全国行政村总数的1%，吸纳828万人口就业。目前，出现745个年交易额过亿元的淘宝村，1个百亿元淘宝村——广州大源村。此外，上海今年实现 “淘宝村”零突破。至此，除深圳外，一线城市淘宝村已全覆盖。

　　5、"识遗计划" 重点保护100项非遗技艺

　　9月28日，天猫发起"识遗计划"，宣布将在未来一年重点保护100项非遗技艺，促成500个天猫品牌和非遗IP进行合作。同时，为推动非遗年轻化发展，天猫联合中国美院等设计资源，将打造一年一度的"非遗购物节"。

　　6、社区团购竞争又添新成员

　　继美团、拼多多、滴滴后，近日阿里宣布入局社区团购，由盒马事业群组建盒马优选事业部，盒马总裁侯毅直接负责，进军社区团购市场。

　　7、大众点评：“清风运动”处理违规评价2000万条

　　大众点评公信力运营团队公布了平台2020年“清风运动”治理结果，表示2020年至今共处理违规评价2000万条，处罚违规商户3万家，处罚违规用户2.5万。

　　8、携程全资收购上海国企获得“支付牌照”

　　携程集团近日受让上海东方汇融信息技术服务有限公司100%股权申请正式获得中国人民银行的批复。这意味着携程集团通过全资收购的方式，正式获得央行第三方支付牌照。根据公开信息显示，东方汇融成立于2011年，为隶属于上海市委宣传系统下的具有独立法人经营资质的国有企业；2012年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。　　

(责编：毕磊、夏晓伦)
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