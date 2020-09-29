雄安新区人才智力交流会启动 多个行业引才需求旺盛 

人民网北京9月29日电 （记者林露）记者从人社部获悉，今天2020年雄安新区急需紧缺人才目录发布会在雄安新区举办。会上，发布了《2020年雄安新区急需紧缺人才目录》，启动第二届“雄安新区人才智力交流会”线上活动。
据了解，大会共发动雄安新区80家企事业单位以及北京、天津、河北其他110家重点企事业单位参会。从发布的岗位需求看，医药卫生、教育培训、规划建筑、通信电子、计算机互联网等行业引才需求旺盛。从专业需求看，医学、教育、建筑、金融、计算机、市场营销等专业人才的需求比例较大。
第二届“雄安新区人才智力交流会”为期1个月，将持续至10月31日。广大高校毕业生等有志投身雄安新区建设的各类人才可登录中国人力资源市场网、河北人才网积极参加线上招聘活动。
《2020年雄安新区急需紧缺人才目录》是人社部支持雄安新区建设发展的重点人才项目，是河北省委人才工作领导小组和省委雄安新区规划建设工作领导小组确定的重点工作任务，由河北省人社厅会同雄安新区管理委员会共同编制完成。急需紧缺人才目录的编制发布和长效机制的构建，将对引导各类人才向雄安新区有序集聚、助力雄安新区招才引智发挥强有力的支撑作用。
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