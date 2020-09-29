全国大学生网络营销培训课程即将开播

“如何提炼和表达商品核心卖点吸引消费者下单？”“让消费者现在立刻在你的直播间下单购买的方法是什么？”“在直播带货中怎样才能合规合法不触碰红线，不引发客诉？”

直播带货火了，今年以来，“互联网营销师”“互联网信息审核员”等被纳入新职业、新工种，得到国家层面的认定与鼓励，直播行业人才需求量逆势猛增，掌握直播带货技能玩转“人”“场”“货”玩法，成为每一位主播的必备技能。

为进一步提高参赛选手对网络媒体和直播平台的应用技能，培育打造一批综合素质高、直播技能强的“带货网红”。10月中旬，人民优选直播大赛奉贤赛区将免费为参赛选手提供线上为主、线下为辅的全国大学生网络营销培训课程，报名即可参与。

为聚贤、揽才，帮助政企掌握直播人才这一行业发展的“关键资源”，人民优选直播大赛搭建有效平台，联合各方创新赛事规则，推出网络营销培训系列线上课程。课程面向大学生群体，现场连线，与名师面对面，手把手教你当主播。

人设打造、货品选择、品牌营销、宣传推广……通过专业技能、文化素养、政策法规等综合素质的培训学习，有助于选手培育基本的法律意识和规范意识，提高在不同场景的反应能力，熟练掌握不同的创作手段与传播平台规律。

据了解，在此之前，人民优选针对奉贤赛区选手就网络直播营销开展线上课程直播，针对制作短视频、直播带货的法律规范及创意误区等主题，举办5场线上直播培训，旨在提高参赛选手的“带货能力”和“网络营销能力”。

据悉，人民优选直播大赛奉贤赛区分为初赛、复赛、决赛三个阶段，通过线上考核的方式参与比赛，初赛考核通过即可获得由人民网·人民优选颁发的网络直播营销员培训结业证书，复赛成绩前三百名选手可进入决赛，并获得“人民优选（上海奉贤）带货官”称号，决赛前3名选手授予“人民优选（上海奉贤）金牌带货官”称号，并直接晋级直播大赛全国总决赛。

(责编：夏晓伦、毕磊)