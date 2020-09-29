培育高素质“带货网红” 人民优选网络营销课即将开播

为进一步提高参赛选手对网络媒体和直播平台的应用技能,培育打造一批综合素质高、直播技能强的“带货网红”。为服务“六稳”“六保”，促进就业创业，助推脱贫攻坚和经济复苏，由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办的人民优选直播大赛总决赛，将于今年11月底、12月初在上海市奉贤区举行。据悉，10月人民优选直播大赛将免费为参赛选手提供线上为主、线下为辅的网络直播培训课，报名即可参加。

课程分为四个阶段，第一阶段为线上培训，针对直播零基础村官群体，开设因地制宜零基础入门课程，内容涉及广告法、广电和网信相关法规和常识培训；如何针对电商类直播和短视频进行市场定位、货品选择、直播内容、品牌塑造、宣传推广等方面全面策划；主播基本训练和直播技巧解读；如何把自己打造成为地方特产的代言人等。

针对有实操的经验和经历的销售人员，开设短视频+直播实操进阶课程。将从细节到主题，教授学员如何策划一场完美的直播；如何将短视频与直播进行结合，提升电商销售业绩；如何建立和维护社群；如何通过电商项目实现社群的变现。

第二阶段为线下培训，通过讲述直播流程设计与运营技巧、产品讲解与销售技巧，直播流程的设计技巧、带货直播实操 50条，如何运营一款产品、产品的成交流程解析，如何运营分屏、连麦等实际操作。

第三阶段为直播实践阶段，部分学员将在上海市奉贤区进行实操训练，根据之前所学内容，在直播基地实地直播实践，每个人录制完成2分钟左右的视频直播，围绕“从奉贤发展看上海未来”录制视频直播。

第四阶段为直播作业点评阶段，导师将根据各位学员上交的作业进行点评，帮助学员指出问题，快速掌握直播技巧。

据了解，在此之前，人民优选针对奉贤赛区选手就网络直播营销开展线上课程直播，针对制作短视频、直播带货的法律规范及创意误区等主题，举办5场线上直播培训，旨在提高参赛选手的“带货能力”和“网络营销能力”。

现在，人民优选直播大赛全国地区分赛正在火热进行中，无数的机遇在等着你！还等什么？赶快搭乘大赛“快车”，投身直播产业新经济的洪流，C位主播，等你来战。

(责编：夏晓伦、毕磊)