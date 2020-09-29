看“河南速度”下的数字经济发展之路

作为新兴工业大省，河南正在加速发展数字经济，拥抱科技创新时代的浪潮。9月28日，在河南省会郑州举行的2020数字经济峰会暨黄河鲲鹏生态发展大会上，全国鲲鹏计算产业人才与河南本地人才云集于此，共同见证河南数字经济发展的新篇章。

抓住机遇 跑出“河南速度”

在万物互联的智能时代，河南敏锐意识到多样性计算时代，构建鲲鹏计算产业生态是数字经济的重要环节，也让河南迎来了的重大发展机遇。河南将携手鲲鹏产业生态伙伴，大力支持黄河鲲鹏产业发展，共享机遇、共谋发展、共创未来。

数字是“河南速度”最好的证明：2019年12月17日，致力于构建鲲鹏计算产业生态的黄河科技集团有限公司成立，并发布“Huanghe”品牌；2019年12月29日，从选址、建厂到投产，仅用58天，基于鲲鹏架构的首条黄河鲲鹏服务器和台式机生产线就实现投产和首批产品交付，刷新了河南实体企业落地的最快纪录。

事实证明，河南的选择没有错。鲲鹏计算产业生态是以头部优势产业快速推动其他产业结构化升级转型的排头兵；是以生态化的创新发展推动其他行业的创新步伐；是筑巢引凤的承载者，以产业集群化优势快速吸引人才聚集，推动河南城市经济群发展。

这是因为鲲鹏产业生态所代表的“计算”，是新基建的底座，是各行各业数字化、智能化转型的基础。河南大力落实发展鲲鹏计算产业生态，就能快速切入计算产业的核心赛道，进而带动各行各业的数字化、智能化转型，推动整个河南的科技创新腾飞。

科技创新的发展，为人才建设提供了强有力的保障。河南从农业、制造人才的沙场逐渐转变成为高科技人才纵横的疆域。越来越多的河南本地人才正在成长起来，而遍布全国的河南籍人才，乃至外省人才也在形成回流之势。

人才建设 打造“河南模式”

在人才建设方面，河南率先探索出一条政府推动、产学研深度结合的独特模式。河南省教育厅2020年11号文件明确提出，加大软件人才培养力度是落实河南省数字经济发展重大决策，为河南省打造国内一流、国际先进的数字经济发展高地提供人才支撑的重要保证。在政府、企业、学校的共同努力下，一个鲲鹏生态系统建设软件人才培养校企合作的方案出炉，并强势落地: 课程委托的中原鲲鹏生态创新中心导入，保证了课程与产业的紧密结合；课程结束后，学校选派优秀学生到鲲鹏生态企业实习，符合企业聘用条件的学生到企业就业；同时，鲲鹏生态企业也选派教师进行授课，企业和高校也开展合作科研，将鲲鹏技术作为博士、硕士研究生选题研究领域。

鲲鹏产业学院，是校企合作、产教融合的重要载体。在这里，紧密对接鲲鹏产业链和创新链，“产、学、研、转、创”多主体、多功能深度融合，成为鲲鹏产业生态人才的培养地和后备军。而且，鲲鹏产业学院覆盖了省内高水平综合大学、特色骨干大学、应用技术类型本科院校、高职高专院校等不同层次，这意味着更多的专业人才将生生不息的诞生。

6月11日，河南大学鲲鹏产业创新学院成立，这是国内首个国家“双一流”建设高校成立鲲鹏产业创新学院，意味着河南省高校与鲲鹏生态企业协同培养高层次鲲鹏人才迈出重要一步。截止9月8日，河南省已经有20个鲲鹏产业学院创立。

科技创新人才打造的“河南模式”，是一个正向运转的闭环：鲲鹏产业学院培养更多的专业人才，将会助力鲲鹏产业生态更快发展，进而有更多的人才可以培养，有更多的人才可以实现就业，这反过来又会推动河南的科技创新不断上台阶，吸引更多的人才回归。

尽锐出击 推动“科技落地”

快速崛起的鲲鹏产业生态与产教融合的人才打造模式的深度结合，是鲲鹏推动各行业数字化、智能化转型应用的落地。这样，不仅为人才提供更好的发挥空间，也让人才打造的“河南模式”闭环加速运转。

因此，在9月28日2020数字经济峰会暨黄河鲲鹏生态发展大会举行的黄河鲲鹏开发者大赛颁奖仪式，就具有特别的意义。

正如这个大赛的宗旨：“推动各行业的应用系统完成基于鲲鹏架构下的适配、迁移及商用部署，推进基于鲲鹏架构下的软件生态实现政务、教育、商业等全场景的应用”，各行各业的开发者加入进来，尽锐出击，推动科技落地，享受到创新所带来的价值。

一位从事智慧灯杆管理系统的开发者在采访中所说，在将鲲鹏的物联网平台、园区视频分析、人脸识别等32项技术运用在智慧城市的场景中，与其他云服务器相比性能提升了25%，能耗降低了50%。而且，与传统灯杆相比，智慧灯杆可以实现多杆合一，可以节省场地空间，而且在搭载5G平台后，智慧灯杆也为5G的部署提供了载体。加上公共WiFi、充电桩、摄像头等多功能特性让其产品更具竞争力。与此同时，他还提到其团队几乎都来自河南本地，这样的大赛能够帮助他们开阔眼界，提升开发水平。

由此可见，黄河鲲鹏开发者大赛为人才们提供了一个实战的舞台，让他们可以在技术与应用结合的过程中快速成长起来，在推动河南高科技人才的孵化和培育中起到了重要作用。

参赛的开发者中，既有成熟的公司，也有初创企业，更有来自高校的学生。例如，有两位来自河南本地的大学生就表示，在大赛中，鲲鹏所提供的培训让他们学到了很多东西，这是在学校中所学不到的。而且，在答辩过程中，评委的专业点评也让他们受益匪浅。

最终，北京科蓝软件系统有限公司、河南电子口岸有限公司、南阳理工学院、北明软件有限公司、无锡微茗智能科技有限公司分别获得黄河鲲鹏开发者大赛五个赛道的一等奖。其中，南阳理工学院就是高校参赛者，其参赛作品《基于端边云协同的智能化评测教学辅助系统》获得C赛道的一等奖。

后记：河南的人才磁力效应

现在的河南正在加速发展抢占全国的人才高地。究其原因，是“快、准、战”三个字。

“快”：河南，敏锐地抓住了鲲鹏计算产业生态这个重要机遇，从无到有，以“唯快不破”的魄力和速度，迅速拿出成体系的人才培养规划，让鲲鹏计算产业生态成为河南人才驰骋的沃土。

“准”：河南，在鲲鹏计算产业生态中将人才放到工作的首要位置，政府推动，产学研深度融合，让专业的鲲鹏计算产业人才生生不息。

“战”：产教融合，无论是课程还是之后的实习，或是黄河鲲鹏开发者大赛这样的实战演练，将会让鲲鹏计算产业人才获得更好的成长空间，进而实现更高的自我价值。（牛广文）

由此，河南形成了强大的人才磁力效应，不仅对于河南本地，更是将吸引全国的人才，鲲鹏展翅、尽显神通。

(责编：毕磊、夏晓伦)