透视2020数字经济峰会暨黄河鲲鹏生态发展大会

鲲鹏展翅，飞到河南，扎了根。

河南省委省政府已紧抓创新发展的新机遇，全面围绕软件生态、硬件制造、人才培养、政务应用、产业集聚等场域，打造黄河鲲鹏生态，面向未来布局计算产业。

2020年9月28日，在2020数字经济峰会暨黄河鲲鹏生态发展大会上，来自全国鲲鹏业界的领军人士围绕“鲲鹏新时代·中原更出彩”的主题，共商以黄河鲲鹏生态推动中原数字经济发展之大计。

软件生态——

鲲鹏适配数量位居全国第一

郑东新区智慧岛，是中原鲲鹏生态创新中心所在地。在这里，已有来自中标麒麟、统信、达梦数据库、南大通用、东方通等209家生态与行业企业的454支软件完成鲲鹏适配，实现运行性能的提升。

“一点适配、一处认证、全国通用”的鲲鹏生态发展理念，正是由中原鲲鹏生态创新中心首创，已累计发放黄河技术认证书240多份，现位居全国第一。

有了这“张”黄河技术认证书，相应软件就可顺利植入鲲鹏硬件。“中原鲲鹏生态中心的运营经验可复制推广给全国鲲鹏生态创新中心。”黄河创新公司首席运营官周黎说。

硬件制造

——58天刷新河南实体企业落地记录

从选址到投产，首条黄河鲲鹏服务器和台式机生产线投产暨首批产品交付仅耗时58天，刷新了河南实体企业落地纪录，被外界视为“奇迹”。政府与市场经济学国际学会会长李稻葵也赞叹：“河南速度、中原效率为‘鲲鹏’插上腾飞的翅膀！”

在建设中，许继集团积极参与建设和管理，瑞贝卡、远东传动、黄河旋风3家民营企业协同发力入股黄河信产公司，各自发挥自身高端制造业优势，为黄河品牌制造基地的落地生根立下汗马功劳。可见在许昌，再大再难的事，也能飞速解决。

担任黄河信产公司执行董事的郑文青，是河南瑞贝卡控股有限公司的副总裁。这次的跨界尝试，着实体现了他“铁血硬派”的一面：组建团队，聘请IT职业经理人；提供方案，打通软硬件供应链渠道；构建中心，加速核心零部件生产制造中心落地。一系列举措，生生让“出身”于服务业的瑞贝卡公司摇身一变，成为智能制造领域的急先锋。

人才培养

——校企合作共建20所鲲鹏产业学院

在与高校联手之后，中原鲲鹏生态创新中心已成功推动“鲲鹏产业学院”的建成，抓住了产学融合的时代先机。

全国首家“鲲鹏产业学院”，落地于平顶山学院。在这里，有资深鲲鹏专家在线讲解政府、金融、教育等8大行业100多个真实场景案例，帮助学生全面掌握鲲鹏云服务涉及的计算、存储、网络、数据库、容器、管理、安全、迁移、灾备等核心技术，有效提升在校学生的算力实践能力和就业竞争力。“我们购买了第一批黄河服务器，也是全国首个部署鲲鹏计算架构基础设施的高校。” 平顶山学院院长苏晓红说。

2020数字经济峰会上，作为河南最高学府的郑州大学与黄河科技集团创新公司签约，将合作令“鲲鹏产业学院”成为“现代学校+现代企业”的“无围墙大学”，深度融入社会与科技发展前沿。

“鲲鹏教师工作坊、鲲鹏创新实验室、鲲鹏双创基地‘三位一体’，打造产学研深度融合‘新工科’。”河南大学软件学院院长于俊洋说。

基于产学融合的发展方略，河南已依托“鲲鹏产业学院”促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，并成功举办全国最大规模鲲鹏训练营，已培养3000多名鲲鹏技术应用型人才，使能百业千行。

政务应用

——以城市生命体理念打造未来城市

新型智慧城市，距离我们还远吗？这成为2020数字经济峰会暨黄河鲲鹏生态发展大会嘉宾的热点话题。

在物联网、生物识别、人工智能等“黑科技”的洗礼之下，今天的世界已经步入数字经济时代，正依托大数据资源重塑着交通、医疗、社会治理等应用场景，改变着城市生活的方方面面。

作为中部首个国家级大数据综合试验区，河南正在构建新型数据基础设施来推动城市治理方式的变革。在郑州龙子湖智慧岛，众多智慧化创新应用已经落地，如无人机低空巡检、公交无人驾驶、无人船巡航等。这一系列创新应用，都离不开“数据”的云计算。

据悉，郑东新区智慧岛国家大数据综合试验区管委会将着力打造基于现实、面向未来的“智慧岛·未来城市?全景实验室”。同时，许昌市也发布新型智慧城市建设实施方案，要建设全国首个基于黄河鲲鹏架构、具有许昌本土特色和亮点的新型智慧城市。

产业集聚

——鲲鹏软件小镇筑梦“中原数字之巅”

连接郑州大学与河南大学的科学大道上，有一个正在规划建设中的小镇——郑州鲲鹏软件小镇。在设计和规划者们看来，小镇的核心就是基于鲲鹏生态的软件配套企业。

郑州市郑东新区管委会白沙园区项目管理局副局长鲁永红表示：“这是一个用数字谋划当下、计算未来的小镇。”

在郑东新区的遴选下，鲲鹏计算产业的关联企业将入驻，形成上下游协同的产业链。小镇周边共有9家国家级科研院所、12个院士工作站、15所高校、6家省级研发平台——他们将与小镇企业互动，打通人才创新链，加快推进具有国际竞争力的产业集群。

南威软件集团董事长吴志雄表示：“对企业来说，最重要的是人才。我们创办企业最看重的是，这个地方能聚集人才，有创新的能力，来鲲鹏软件小镇就是想到这一点。”

可以说：一个奋进的中部大省河南，正倾力打造黄河鲲鹏生态，并以此为数字基座，建设核心技术领先、应用场景丰富、产业竞争力强的鲲鹏生态发展示范区——这是众多参会者的共同感受。

(责编：毕磊、夏晓伦)