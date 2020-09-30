市场监管总局：加快出口产品转内销市场准入

新华社北京9月29日电（记者赵文君）记者29日从市场监管总局三季度新闻发布会上获悉，为加快出口产品转内销市场准入，在认证监管领域，实施出口企业内外销产品“同线同标同质”等措施，适用范围至一般消费品、工业品领域。
市场监管总局有关部门负责人介绍，一是加快转内销市场准入。2020年底前，允许企业以自我声明符合强制性国家标准的方式进行销售。开通国内生产销售审批快速通道，优化工业产品生产许可、特种设备生产单位许可准入制度管理的出口转内销产品审批服务，精简流程，压缩时限。精简优化转内销产品强制性产品认证（CCC认证）程序，开辟绿色快速通道，接受已有合格评定结果，拓展在线服务，缩短认证时限，合理减免出口转内销产品认证费用，全面做好认证服务及技术支持。
二是实施出口企业内外销产品“三同”。“三同”即“同线同标同质”，指出口企业在同一条生产线上，按照相同的标准生产出口和内销产品，从而使供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水准。发挥市场机制作用，企业可按照相关国家标准要求，对其产品作出符合我国和进口国（地区）相关标准要求的自我声明或委托第三方机构进行相关质量评价，主动接受社会监督和市场监管部门的监管。帮助出口企业搭建内销宣传推广平台，精准对接消费需求，为社会提供各类“三同”产品。
今年8月，市场监管总局公布全国被授予外商投资企业登记管理权登记的市场监管部门名单，方便企业查询。截至目前，全国共计706家市场监管部门被授予外商投资企业登记管理权。为更加方便外商投资企业属地化办理登记，市场监管总局正在组织做好全国地级及以上城市外商投资企业登记集中授权工作。
为提升一致性程度，创造公开公平的标准化环境，市场监管总局明确，内外资企业公平参与标准化工作，破除外资企业参与标准化工作的制度障碍。今年以来，已有近百家外资企业参与了国家标准制修订工作。
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