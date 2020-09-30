“真金白银”助企业轻装上阵（锐财经）

今年以来，上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司通过税务部门享受社保费减免约197万元，减税红利为企业生产和产业高质量发展注入动力。图为工人在上汽集团乘用车宁德基地总装车间内装配汽车仪表中控。

新华社记者 宋为伟摄

江西省吉安市峡江县认真落实减税降费、援企稳岗、纾困解难等政策措施，集中力量助推企业复工达标、复产达效。图为工人在吉安市峡江县坤诚电器有限公司生产电源线。

陈福平摄（人民视觉）

9月29日，国家税务总局召开第三季度新闻发布会，介绍今年1-8月税务部门落实减税降费、深化“放管服”改革、优化税收营商环境等有关情况。今年以来，税务部门巩固和拓展减税降费成效，采取一系列措施确保政策红利直达市场主体。数据显示，1-8月全国新增减税降费累计达18773亿元，减轻了企业负担，增强了市场活力，取得了良好效果。

政策红利直达市场主体

数据显示，各项减税降费政策陆续实施以来，企业税费负担持续下降。今年1-8月，全国5000多万户小规模纳税人中，享受月销售额10万元以下免征增值税的约占92%，余下8%左右纳税人增值税征收率从3%降为1%（其中湖北省免征），降幅达67%。

一系列减税降费政策，增强了市场主体活力。看市场主体数量，到税务部门办理涉税事项的新增市场主体7月同比增长15.9%，8月同比增长21.2%。看市场主体成长情况，深化增值税改革政策持续为规模较大、经营较为稳定的一般纳税人减负，8月份增值税一般纳税人相比上月净增8.3万户，累计达1091.9万户。

在增强企业吸纳就业能力方面，阶段性减免社保费以及继续实施的降低社保费率等政策，叠加去年个人所得税减税政策，降低了企业用工成本，有力支持了就业稳定。

各项支持创新政策措施和减税降费政策持续落地见效，增强了企业发展后劲和发展信心。税务总局监测的10万户重点税源企业景气调查问卷显示，89.4%的重点税源企业预计四季度生产经营形势为“平稳”或“好转”，较三季度预测提高4.7个百分点，企业发展预期逐步增强。

深化“放管服”改革推动复苏

税务部门深化税收领域“放管服”改革有哪些进展？国家税务总局新闻发言人付树林介绍，今年以来，税务部门持续深化税收领域“放管服”改革，通过降低税费负担和办税成本，提升办税效能和服务质量，优化税务执法方式，最大力度激发市场主体活力。

降低税费负担和办税成本。疫情发生以来，税务总局发布具体政策文件和征管操作办法，发布政策问答口径和《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》，以最快速度、最大力度、最优效率确保政策红利第一时间直达市场主体。税务部门还持续简化办税缴费程序，全面精减办税资料，推进“备案改备查”，进一步便利减税降费落地落实。

提升办税效能和服务质量。税务部门常态化开展“非接触式”办税缴费，截至目前，全国范围内已有182个税费事项可以全程网上办；企业纳税人90%以上的业务量可以通过网上办理。加快出口退税办理速度，将正常出口退税业务平均办理时间在去年基础上再压缩20%至8个工作日以内。

优化税务执法方式，营造公平竞争税收秩序，保障国家税收安全，严格落实惩戒措施，推动守信纳税人数量不断增加。

“国内生产生活秩序逐步恢复，国民经济运行的积极变化不断增多，总体呈现稳定复苏的态势。增值税发票数据显示，全国企业销售形势稳步向好，供给需求双向发力。”国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍，截至9月20日，全国企业累计销售收入已超过去年同期水平，年内累计增速首次实现正增长。1-8月，零售业销售收入同比增长1.7%；民营经济销售收入同比增长0.9%，实现由负转正。

持续优化税收营商环境

日前，国家税务总局等13个部门联合印发了《关于推进纳税缴费便利化改革优化税收营商环境若干措施的通知》。国家税务总局纳税服务司司长韩国荣指出：“《通知》在系统总结税收营商环境建设经验的基础上，坚持问题导向、目标导向，通过凝聚多部门合力，更加有效地解决市场主体的关切，进一步推进纳税缴费便利化改革，加快打造市场化法治化国际化税收营商环境。”

据介绍，税务部门将会同有关部门，充分拓展线上线下渠道，确保纳税人缴费人对税费政策应知尽知；深化运用税费大数据监测减税降费政策落实情况；畅通增值税留抵退税渠道；帮助出口企业加快全环节各事项办理速度、压缩单证收集整理时间，提升出口退税整体效率，推进减税降费政策直达快享。

为持续优化纳税缴费流程，拓展“非接触式”办税缴费服务，推进发票电子化改革，不断提升纳税缴费事项办理便利度，《通知》给出了时间表。

“到2020年底前，纳税缴费时间压减至120小时以内，实现主要涉税服务事项网上办理，基本实现新办纳税人增值税专用发票电子化；2021年底前，基本实现企业办税缴费事项可网上办理，个人办税缴费事项可掌上办理，力争建成全国统一的电子发票服务平台；2022年底前，纳税缴费时间压减至100小时以内。”韩国荣说。

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