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化身纤维、变身板材、提取聚乳酸……秸秆制品琳琅满目

小秸秆  大产业(产经观察·做实做强做优实体经济③)

本报记者 李心萍 郁静娴

2020年09月30日06:57  来源：人民网－人民日报
 

　　图为安徽淮北市濉溪县的农民正在回收秸秆。
　　万善朝摄（人民视觉）

　　一捆秸秆能做什么？

　　化身纤维，织出与普通纯棉无异的衣服；变身板材，搭建起纹理漂亮、防水隔热的美丽小屋；提取聚乳酸，制成可降解塑料袋和一次性餐具……

　　近年来，琳琅满目的秸秆制品越来越多地出现在生活中。作为秸秆资源大国，我国的秸秆产业化之路进展如何？有哪些将秸秆变废为宝的好做法？秸秆利用过程中还存在哪些难点？记者进行了采访。

　　小秸秆，多用途

　　秸秆可被加工成纤维原料、板材、聚乳酸等多种产品

　　打散、筛土、切段、分丝、软化、磨解、装袋，7道工序后，一捆捆秸秆就变身一袋袋秸秆纤维料包，依次自动下线。在河南商丘市夏邑县金农秸板业公司，秸秆完成了原料化的第一步。此后，这些纤维料包将被运往全国各地的加工厂，加工成包装用纸、纸箱、一次性餐盒……

　　“目前，秸秆的产业化利用主要有3种方式：做原料、做燃料、做肥料。”齐鲁工业大学校长陈嘉川说，做原料是其中附加值较高的一种方式。

　　秸秆原料化，竞争力有多强？特别是植物纤维市场，竞争非常激烈，秸秆纤维如何占据一席之地？

　　金农秸板业公司总经理徐明坦言，在性能方面，秸秆纤维与其他植物纤维并无太多区别。不过，在秸秆原料化过程中会产生一项“宝贝”，是企业制胜的法宝。

　　原来，秸秆在加工过程中，会产生一种黏稠的液体，从中可提取不含甲醛、绿色环保的胶黏剂。将胶黏剂与无法制成纤维的废弃秸秆结块、麦糠、麦穗等混合在一起，可合成环保板材。

　　“这样生产出来的板材，不仅不含甲醛，还具有高强度、防水、阻燃等优秀性能，非常受市场欢迎。” 徐明说。胶黏剂的出现，让秸秆的原料化过程实现了百分之百综合利用、零废排放，扩展了企业的效益空间，降低了秸秆纤维的成本，提升了产品的竞争力。

　　秸秆原料化的应用非常丰富，可以转化成多种化学品，用于造纸、纺织、板材加工和化工原料等。近年来，为了让秸秆产业链真正循环畅通起来，新技术、新尝试不断涌现。

　　秸秆“混搭”建筑垃圾，变废为宝生成保温砖。据介绍，30%的秸秆和70%的建筑垃圾通过特殊工艺，可制成一种“会呼吸”的新型墙体材料。这种砖具有保温、防火功能，而且同样的承重水平下，比普通砖重量更轻、价格更低。

　　秸秆提取聚乳酸进入量产，有望使我国可降解材料的缺口得到弥补。聚乳酸是一种新型高分子材料，具有一般高分子材料的所有基本特性，还能在自然界微生物的作用下彻底分解成二氧化碳和水。“我们目前的技术，4吨秸秆可提取出1.3吨聚乳酸，价格为1.3万元/吨，远低于目前2万元/吨的聚乳酸进口价。”安徽丰原集团有限公司副总裁陈礼平说。

　　打通从秸秆到聚乳酸的转变过程，秸秆作为原材料的应用场景被进一步拓宽。除了可以作为包装材料、纺织面料，聚乳酸还可被加工为组织工程支架材料、骨折内固定材料、手术缝合线等医疗用品。

　　“用秸秆提取的聚乳酸纺成纱线、做成衣服等纺织品，不仅抑菌、除螨，还具备阻燃的功能，从原材料到成品，附加值提升了10倍以上。” 陈礼平说。

　　农业农村部数据显示，2019年全国秸秆已利用量达6.34亿吨，利用率进一步提升。

　　收储运，解难题

　　回收环节企业自收、承包各有千秋，运输仓储仍待破局

　　秸秆产业化利用如火如荼，也有人提出疑问，秸秆还田增肥增产作用明显、成本还低，为何还要推广秸秆的产业化利用？

　　对此，陈嘉川解释，目前各地大多采用秸秆粉碎后直接还田的模式，但秸秆腐烂和矿化所需时间较长，若秸秆未充分腐化，容易造成额外的病虫害，甚至可能影响出苗或幼苗的生长，导致作物减产。另一种“过腹还田”的模式，是将秸秆经过晾晒、粉碎后，制成奶牛粗饲料，再将牛粪作为优质有机肥还田。“过腹还田”虽然避免了直接还田的缺点，但我国牲畜数量有限，无法完全消化庞大的秸秆产量。

　　据介绍，自2016年国家开展秸秆综合利用试点以来，基本形成肥料化利用为主，饲料化、燃料化稳步推进，原料化、基料化为辅的发展格局。以秸秆大省吉林为例，其秸秆还田肥料化利用比率约为37%，饲料化利用率约18%，能源化利用率约21%，原料化利用率约2%，基料化利用率约1%。陈嘉川表示，秸秆的五化利用中，原料化利用的附加值最高。

　　尽管我国每年产生的秸秆理论资源量约为9亿吨，不过受访企业表示，收储运体系不完备成为制约秸秆原料化利用的瓶颈。

　　作为一种农业剩余物资源，秸秆的产生有很强的季节性，与作物的生长密切相关。秸秆供给的不稳定对收储运体系提出了极大的挑战，加工企业不得不绞尽脑汁想办法。

　　回收环节是企业需要迈过的第一道坎。

　　“先数我的，我的多，有80捆！”5月10日，金农秸板业公司在河南夏邑县火店镇的秸秆回收点一开张，立刻被村民们围得水泄不通。

　　原来，为了更好回收秸秆，徐明的金农秸板业公司购买了十几台收割打捆一体机，组成车队，到田间地头帮农民收割粮食，顺便回收秸秆。收割打捆一体机开过后，秸秆自动成捆，每捆40斤左右。为了解决秸秆捆的离田转运问题，徐明想到了“点数发钱”的点子，让农民主动将秸秆送至回收点。

　　这法子，农民欢迎，“一捆1块钱，我的三轮车能运80捆，一天跑3趟，能赚200多元！”村民郭冬冬乐呵呵地说。徐明也开心，“企业自己回收秸秆，成本较低、时间可控、品质有保障。”

　　在江苏涟水县，政府部门发出补贴“大礼包”，激励村民主动创业，成为收储大户、秸秆经纪人，便利秸秆的后续利用加工。

　　秋收在即，涟水县高沟镇扁担村村民徐春雪正忙着检修拖拉机、秸秆打包机等设备。“瞅着地里庄稼长势这么旺，今年这秸秆量肯定又少不了！” 刚刚到账的补贴，让他劲头更足了。去年秋季到今年“三夏”期间，他一共收储稻麦秸秆4230吨，获得补助14.5万多元。

　　4年前，徐春雪办起了杨口正林秸秆加工厂。一到农忙季节，工厂的秸秆打捆设备就转个不停。每吨稻草、麦草收购价分别是120元和180元，经过压缩打包，再以240—270元的价格统一销售。

　　中国农业大学教授石元春表示，秸秆经纪人制度既可以让农民从处理秸秆等繁琐的劳作中解脱出来，也可以帮助部分企业压缩链条，稳定货源，不失为一种不错的尝试。

　　运输仓储则是企业需要破解的另一道难题。

　　秸秆价低、量大、质轻，若远距离运输则增加成本，降低了价格优势。对此，石元春建议由社会各方共同建立多级的运输仓储体系，在秸秆分布集中的村镇建立预处理中心，利用打包机对秸秆进行压制，以增加每一辆货车的秸秆运输量，降低运输成本。

　　同时，秸秆加工企业也需要加强精细化管理能力，合理控制仓储成本。“秸秆存储，天干地燥犯愁，刮风下雨也犯愁，既要防火灾，又要防受潮。”徐明说，不同于其他制造企业低库存的大趋势，秸秆加工企业往往是高库存，合理规划是关键。

　　从目前的实践看，秸秆加工企业还存在规模小、较分散等问题。陈嘉川介绍，不少秸秆加工企业覆盖范围往往仅为县域。

　　前景好，潜力大

　　秸秆原料化利用仍大有可为

　　展望未来，秸秆原料化利用仍大有可为。

　　目前，秸秆提取聚乳酸的技术刚刚进入量产阶段。作为可降解、无危害的原料，聚乳酸的应用场景颇为广泛。年初，《关于进一步加强塑料污染治理的意见》出台，提出到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。“禁塑令”的不断升级，让市场对以聚乳酸为代表的可降解材料需求量大幅上升。

　　“最快年底、最迟明年上半年，我们将推出秸秆可降解材料生产线，满足市场对于可降解材料的需求。”徐明对于新业务信心满满。

　　另一个有望让秸秆大展身手的行业，是造纸行业。

　　陈嘉川表示，目前，我国是世界第一纸张生产和消费大国，纸及纸板的产量和消费量均超过1亿吨。过去较长一段时间，我国部分企业通过进口废纸和木片来解决造纸的原料问题。随着废纸进口限令的实施，国内造纸企业纷纷转向进口原料，进口依赖度提升到50%。

　　秸秆所制成的植物纤维正是很好的造纸原料。“做好秸秆的原料化利用，不仅有望缓解纤维原料短缺问题，而且可以用现代生物技术替代传统高温高碱制浆工艺，有助于推动造纸产业的绿色发展。”陈嘉川说。

　　不过，陈嘉川也强调，虽然秸秆原料化利用产业发展较快，但各地在实践中仍要因地制宜，避免一刀切。原料化、燃料化、肥料化并没有绝对的优劣之分，因地制宜是关键。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月30日 18 版）
(责编：曹昆)
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