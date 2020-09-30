吃上旅游饭 风景变“钱景”（决战决胜脱贫攻坚·行走“三区三州”探脱贫）

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一些深度贫困地区自然禀赋差，一产、二产发展受限，但拥有独特的旅游资源，发展旅游产业成为脱贫致富的有效路径。

在云南省迪庆藏族自治州，当地通过发展旅游业，带动了经济发展、农户增收。未来，还需要完善交通基础设施建设，科学引导因地制宜，推动旅游业高质量发展。

高寒、干旱、山高谷深，自然条件差，交通相对不便……在一些深度贫困地区，受制于先天不利条件，除发展个别资源型产业，很难发展起有竞争力的二产。同时，受高寒、干旱等气候限制，发展一产也相对困难。不过，风光独特赋予了这些地区更具优势的旅游资源，发展旅游产业成为增收致富的有效路径。

“深度贫困地区的贫困群众，怎么跟上旅游的脚步？”近日，记者带着疑问多次前往云南省迪庆藏族自治州，翻雪山、过草地，行走多个城镇、乡村，看到了当地的不少探索。

持续增收，旅游业成为希望所在

时至9月，香格里拉的天气已转凉。海拔稍低的地方还开着格桑花，高海拔地区已不时飘起雪花。

种着10多亩土地，迪庆州香格里拉市小中甸镇团结村尼细小组贫困户拉茸在当地算是“种植大户”。“玉米、蔓菁、油菜、青稞都种了些，却没什么收入。玉米、蔓菁作为牲畜饲料，销售牲畜才会有一部分收入，油菜、青稞基本是自用。”拉茸说。

记者发现，因为气候限制，找到适合高海拔地区种植的高产稳产作物并不容易。“除了个别作物，外来企业在本地发展规模化经济作物种植的可能性不大。”东航云南公司派驻迪庆州工作队员、迪庆州扶贫办副主任贾洪说。

“迪庆州2/3的土地在生态红线里，大规模发展二产也不可能。”迪庆州扶贫办主任施春德指着墙上的地图，跟记者谈起了产业发展，“海拔高，积温相对较低，一产发展受限；人口少，交通相对不便，二产发展也很难；想持续增收，希望还是寄托在以旅游业为主的三产。”

一组数据能够体现旅游业对于迪庆州的意义：迪庆旅游从业人员超过12.6万人，占全州总人口的30.7%，其中旅游直接从业人员达2.3万人。全州民宿及精品酒店、半山酒店150多家，27个旅游特色村，普达措国家公园、梅里雪山景区、虎跳峡景区等反哺资金累计超过3亿元。

“未来通往香格里拉的高速公路、高铁也将建成通车，迪庆旅游前景看好。”施春德说。

量力而行，多元化发展获益良多

尽管旅游如此重要，可不管是香格里拉周边，还是更偏远的维西傈僳族自治县塔城镇，记者发现，客栈、农家乐的老板中，很少有贫困户。

为何旅游业中很少有贫困户当老板？记者调查发现，主要原因有二：一是能力不足，很多贫困户家里的卫生条件无法满足旅游接待要求；二是资金紧张，办农家乐、客栈动辄要投资几十万元，贫困户难以负担。

虽然当老板的很少，但贫困户从旅游业中依然获益良多。

一是务工收入增加，建设民宿客栈、提供餐饮服务等都需要用工。由于民宿工程建设增加，塔城镇附近的工价一直在上涨，从前几年的每天100元涨到如今的130元。塔城镇启别村的贫困户陈五生表示，目前就地务工机会增多，自家收入主要来自打零工。

二是农产品价格更高。启别村民宿老板和建忠告诉记者，随着民宿的发展，核桃油等农产品价格大幅提升，如今有20多户农户来自家民宿打工或提供豆腐等产品，其中不少是建档立卡贫困户。

“贫困户参与农产品生产加工、旅游服务业，还是有很大潜力的。”启别村党总支书记和庆刚说，以往生态产品少为人知，卖不上价，通过发展乡村旅游，有消费能力的客户看过产品、尝过产品，让优质优价成为可能。

维西县委书记格桑纳杰表示，县里并不鼓励普通农户盲目投资民宿、农家乐。“好风景想卖上好价钱，要营造健康、舒适的良好体验，还得靠品牌和口碑。如果大量上马低端民宿，很可能导致恶性竞争，从而影响游客旅游体验，长期则会影响到旅游产业的健康发展，受伤害的还是本地群众。”

挖掘资源，科学引导提升多方面能力

对于迪庆州来说，更完善的交通基础设施建设仍然是当地群众最大的期盼。“让东部地区游客能更方便地到这里旅游，对脱贫增收有直接推动作用。”施春德说。

挖掘旅游资源同样关键。记者采访发现，目前乡村旅游做得好的村落并不多。启别村在迪庆州乡村旅游发展中，具有标杆意义——周围缺少知名景点，乡村旅游如何发展？

“启别村的红火，跟高端民宿进入较早有一定关系。”和建忠认为，采蘑菇、磨豆腐等日常生活内容，要成为旅游产品，离不开当地群众观念的转变。在高端民宿的带动下，群众看到了发展旅游的希望和路径。

“普通农户参与旅游需要一个渐进的过程，关键是要逐步提升多方面能力。”和庆刚说，通过教育扶贫，年轻一代的能力明显提升，为未来实现旅游业高质量发展提供了基础条件。

塔城镇党委书记傅春城认为，乡村旅游的发展需要进行通盘考虑。以往启别村农户种植水稻居多，近年来为了发展乡村旅游，村里引导种植油菜花，经济效益没降，还增添了景观效益；发展稻田养鱼，又增加了稻田摸鱼的乡村旅游体验项目。

“发展乡村旅游应结合各地条件进行重点打造。对一些发展条件相对较好、意愿较强的地方，加强基础设施投入，形成集聚效应。同时，一定要管控好乡村规划建设，防止出现建设性破坏。”格桑纳杰说。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 07 版）

(责编：白宇)