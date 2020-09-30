建好农村路 便民更惠民

“开江农村客车通，随叫随到马上拢，便捷优质笑呵呵，安全出行乐融融……”连日来，四川省达州市开江县任市镇新庙村老人李生斌，带领着金钱板表演团队穿梭乡间道路，向村民们述说着农村交通的变化。
近年来，开江县把建好农村路作为经济发展的第一动力，不断强基础、补短板、增活力，在经济社会发展中跑出了开江“加速度”。
“前些年下山的路只有一条，空手单程也得两三个小时。”讲治镇高峰村种植大户李阳番说，村里30年前就自发修建了毛坯路，只能勉强通行拖拉机，后来又铺设了一段水泥路，道路弯曲狭窄，一筐水果的运输成本得50元左右。
如今，李阳番若是把水果运到最近的高速路口，也就20分钟左右，运输成本大大减少。
开江地处四川省东北部，毗邻重庆万州、开州、梁平，有着得天独厚的区位优势。近年来，开江将农村公路建设纳入县委、县政府的10件民生实事中，实现区域通道“组成网”，产业干道“形成环”，物流线路“建成格”。
“为确保形成从村到乡镇、从乡镇到高速公路‘半小时交通圈’，我们提出了‘十纵十横’路网新构想。”开江县副县长余学海介绍。
近年来，开江实施贯穿万亩莲花世界、黄金花海等15个现代农业园区的立体示范道路工程，建成国道542线、省道201线等“银杏长廊”“橄榄走廊”，形成旅游公路的几大环线。
在开江，农村班线客运和预约响应式客运，极大缓解了群众出行的“最后一公里”问题。
“赶场、走亲戚，打个电话就可以预约客车上门接送，太方便了。”用永兴镇柳家坪村村民李德俱的话来说，如今他们出行越来越便捷了。
一批批7座预约响应式客运车的投入和连通全县各村的客运线路，解决了群众安全、经济、便捷的出行需求。开江先后完成4大环线、49条线路的农村客运车辆升级，开辟贫困村扶贫客运专线6条，建成农村公交中心15个、农村招呼站点196个，预约响应式农村客运专线33条。
一条路，构建农村新格局，一条路，实现群众新梦想。
近年来，开江加快推进农村公路建设，道路总里程达到了2266公里，实现乡镇、建制村道路硬化率和客运通车率两个100%。
主动融入双城圈，全力建成核心区。
据了解，重庆梁平垫江与四川广安达州等地“共建明月山绿色发展示范带第二次党政联席会议”近期将于开江县举行，届时川渝两地谋划已久的多个合作项目将全面启动。另外，开（开江）—梁（梁平）高速也将于10月中旬正式开工。
开江县交通运输局局长熊涛介绍，力争到2025年，开江县建成承东启西、沟通南北的综合交通联结点，实现高铁、高速、大容量快速通道群等复合通道畅连成渝两地。
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