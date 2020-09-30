陕甘宁蒙晋沿黄地区文化旅游经济合作交流会召开

本报榆林9月29日电 （记者原韬雄）29日，为期两天的2020年陕甘宁蒙晋沿黄地区文化旅游经济合作交流会在陕西省榆林市召开。来自兰州、呼和浩特、延安等10个沿黄地市招商、文旅部门负责人，四川文旅商协会等30多家协会和行业的代表，以及国内黄河文化产业知名专家教授等共计200余人参加活动。
本次会议由陕西省商务厅和榆林市人民政府共同举办，旨在加强沿黄地区文旅行业的协调合作，推动沿黄地区文化旅游产业带建设。会议期间的活动包括黄河非遗大学项目论证会、黄河流域文旅产业高质量发展论坛暨陕甘宁蒙晋黄河文创项目签约仪式等。会议共签订6个总引资20.44亿元的文化旅游项目，将为陕甘宁蒙晋沿黄地区的文化旅游经济合作和黄河流域高质量发展增添新的活力。
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