农忙时通过手机APP当上季节工 手机“接单”打零工

秋收季节，山东广饶县大地一片繁忙景象，农民在忙着收割……劳动之余，一些农民不时掏出手机看上几眼，然后继续劳作。他们不是在玩手机，而是在用手机“抢活”“接单”。

近日，由北京麦乐文创科技有限公司开发、专门针对灵活用工的手机APP——“零灵发”正式上线，并率先在部分农村地区推广使用。该平台采用分布式记账、智能合约等技术，整合农村“发零活、打零工”信息资源，打造移动互联网信息平台，并通过线上支付，避免了短期用工中存在的信息不对称、支付不及时等问题，为农民增收致富开辟了新通道。

广饶县“张守凤家庭农场”负责人刘超说，随着农场种植面积增加至2100亩，用工需求不断增加，加之农业用工具有季节性明显的特征，往往很难全部采用固定用工，农忙时节要招收大量的季节工。原来找季节工都是通过农场用工微信群或委托职工在周围村庄口头通知，招工范围有限，容易出现用工高峰难以招齐工人的现象，现在通过手机APP平台招工，扩大了招工范围，且信息传达准确，也便于支付用工工资，双方都很满意。

受新冠肺炎疫情影响，一些行业不同程度存在用工难、招工难。7月，国务院办公厅发布《关于支持多渠道灵活就业的意见》，鼓励互联网平台企业、中介服务机构等降低服务费、加盟管理费等费用，创造更多灵活就业岗位，吸纳更多劳动者就业。

专家表示，打零工是灵活就业的重要表现形式，也有助于稳就业、促增长。

零工市场涉及的行业较多，快递、外卖、网约车等都是灵活用工的主要领域。此外，由于劳动人口众多，广大农村也是灵活用工的重要领域。通过在线用工平台，移动互联网将闲置的劳动力、碎片化的时间和广阔的市场需求有效对接起来，让原本就业无门或在某领域拥有一技之长的劳动者，能够以“网约”的方式，实现全职或兼职就业，从而增加收入、促进消费。

“希望相关部门借助数字经济和网络平台的管控与人力资源市场的大数据利用，加强职业技能提升行动，规范引导网络零工市场健康有序发展。”有专家表示。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 19 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)