电商直播成为上半年增长最快的个人互联网应用

本报北京9月29日电 （记者张璁）中国互联网络信息中心（CNNIC）29日在京发布第46次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2020年6月，中国网民规模达9.4亿，相当于全球网民的1/5；互联网普及率达67%，约高于全球平均水平5个百分点；网民中使用手机上网的比例为99.2%。

截至今年6月，中国电商直播、短视频及网络购物用户规模较3月增长均超过5%，电商直播用户规模达3.09亿，较2020年3月增长4430万，规模增速达16.7%，成为上半年增长最快的个人互联网应用，为促进传统产业转型、带动农产品上行提供了积极助力。网络零售用户规模达7.49亿，占网民整体的79.7%，市场连续7年保持全球第一。

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