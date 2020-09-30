中共十八大以来国务院已取消下放1094项行政许可事项

本报北京9月29日电 （记者王浩）近日，《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》印发。在29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国务院办公厅政府职能转变办公室主任、国务院审改办协调局局长迪晶介绍，《决定》主要内容包括取消29项行政许可事项，下放4项行政许可事项的审批层级。此外，还有20项法律设定的行政许可事项，将依照法定程序提请全国人大常委会修订法律。加上这次改革事项，党的十八大以来，国务院已经分16批取消下放1094项行政许可事项，其中，国务院部门实施的行政许可事项清单压减比例达到47%。
此次《决定》中，农业农村部取消下放了5个事项。农业农村部法规司司长王乐君介绍，这次取消的5个事项可分为农业投入品监管、职业准入、农业资源环境保护3类。农业农村部将不断创新审批服务方式，持续改进和优化审批流程、审批环节，上线网上备案平台，提高审批服务效率，便利企业办事。
商务部外资司司长宗长青介绍，这次国务院压减和下放行政许可的一大亮点，就是服务中国全方位对外开放。涉及扩大对外开放的有三个方面：简化市场准入程序，便利进出口业务，给予外国人更多国民待遇。
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