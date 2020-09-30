平均5290元！请查收你的首张工资条

国庆中秋双节将至，“金九银十”招聘旺季已到来，又有一批“小鲜肉”即将成为“社会人”。今年的高校毕业生就业起薪状况如何？什么专业最“吃香”？大学生对当前的薪资水平接受程度如何？海妹研究了智联招聘日前发布的《2020 秋季大学生就业报告》（以下简称《报告》），采访了许多应届大学毕业生，他们对这些情况感受不一、众说纷纭，且听海妹一一道来。

第一份工作拿多少钱？

最近，海妹的同学中国人民大学西方经济学专业研究生小李在秋招中顺利“上岸”，找到了人生第一份工作。“工资到手七八千元左右，不算太高，但可以拿到北京户口。”谈及这份工作，小李很满意，“在就业形势严峻的当下，能顺利找到心仪的工作真的挺不容易。”

智联招聘的《报告》表明，高校毕业生起薪与学历高低成正比。2020 届高校毕业生平均起薪为5290 元/月，硕士及以上学历的毕业生首份工作平均起薪高于整体水平2000元以上，即达到7000多元；本科与大专学历则分别为5102元/月与4562元/月。

5290元的薪资水平说明了什么？中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，受疫情影响，今年高校毕业生就业压力加大，而平均起薪超过5000元/月，较全国居民人均工资性收入高出2000多元，反映出国内就业市场企事业单位对高校毕业生的需求仍相对旺盛。“就业薪资与平均受教育年限正相关，表明市场对高学历的毕业生有较高的定价，间接反映出受教育年限与就业市场的工种需求相适配。”刘向东说。

9月19日，江苏省南通科技职业学院举行的2021届毕业生校园秋季大型双选会上，大学生向用人单位咨询情况。

什么专业薪资高？

“学计算机，就业前景好！”“学经济，将来挣钱多！”想当年，海妹高三选专业时，听的最多的就是家长们对专业就业前景的讨论。多年过去，现在什么专业最“吃香”？

智联招聘跟踪监测2019年不同专业毕业生当前的收入水平发现，机械工程以6851元/月成为高薪之首。此外，其他工学学科毕业生收入优势也很凸显，在起薪前10名中占 据7席。

“何种专业成为就业热门，与经济社会发展需求密切相关。”刘向东说，当前中国互联网和新基建等领域快速发展，需要大批量的人才支撑。这类专业人才短时期内难以形成大规模供应，就业供需对比发生变化，相关专业毕业生“吃香”也不令人意外。

高学历带来高收入，如果院校背景“杠杠的”，起薪就是“香香的”。《报告》指出，高校毕业生收入高低与其毕业院校的等级形成强关联，毕业生收入排行前50名的高校多为双一流、211、985类大学。具体来看，清华大学以17682元/月名列榜首，北京大学（15365元/月）、上海交通大学（11199元/月）、浙江大学（11137元/月）、中国人民大学（9994元/月）位列前五，毕业生平均月薪均超过万元或接近万元。

经历过秋招的人都知道，说是“千军万马过独木桥”都不为过。在激烈的竞争中，毕业生们比起薪资更看重的是什么？

北京大学法学研究生小刘最近获得了心仪律所实习机会，在求职过程中，他更注重工作是否能体现个人价值。“薪资不是我首要考虑的，我主要考虑的是工作平台的认可程度和该平台中可获得的可迁移的能力。”小刘说。

面对疫情冲击，高校毕业生的求职偏好及心态也在适时调整。《报告》表明，尽管薪酬福利仍是毕业生求职时最看重的因素（占比60.2%），但63%的求职大学生将顺利就业当作第一要务，可以接受实际薪资不如预期。

海妹其实更好奇：后疫情时代，雇主倾向于什么样的人才？

调查显示，企业最为看重的通用素质为责任心（55.7%）和抗压能力（45.9%）；对人际沟通、逻辑思维、语言表达等素质的重视程度紧随其后，占比均超过三成。

“与思维能力、行为能力不同，责任心和抗压能力等软实力很难通过学习实现积累，更多依赖于个人品质，也成为企业制定人才准入门槛时比较看重的个人素质。”智联招聘相关负责人说。

有关专家分析表示，在用人单位看来，新招录的员工能力怎样、能给企业做多大贡献等还是未知数，再考虑到要给未来薪资留出余地，往往确定一个不算太高的起薪。但是，高校毕业生的职场成长性好。有机构做过调查，高校毕业生就业满1年、满3年，通常都会迎来加薪机会。测算就业头5年的薪水走势，会发现其增幅远远高于社会平均工资的增幅。

最后，海妹祝各位高校毕业生都能顺利“上岸”，找到心仪的工作！

本期责编 ：聂传清

摄影：冯凯敏

(责编：李都也(实习生)、李栋)