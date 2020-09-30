原标题：海南全岛规划布局三类免税购物共存格局

新华社海口9月29日电（记者吴茂辉、刘邓）海南省商务厅副厅长荣延松29日指出，海南目前正在海口、三亚、儋州、万宁、陵水等市县规划建设高端免税购物项目，在全岛合理规划零关税的日用品经营店，形成日用消费品免税、离境退税、离岛免税三类免税购物共存格局，打造经营主体多元、消费层级丰富、消费种类覆盖范围广、价格优惠的国内一流购物环境。

荣延松出席正在海口举行的2020中国绿公司年会时说，自贸港早期安排阶段，海南还将允许岛内居民不离岛购买部分零关税的日用消费品，探索参照跨境电商模式，推动日用品免税政策落地，探索“网购保税+线下自提+免征进口关税”的日用消费品免税经营模式。

近日，海南省政府已批准两家企业享有离岛免税品经营资质，分别是海南旅游投资发展有限公司全资子公司海南旅投免税品有限公司，以及海南省发展控股有限公司全资子公司全球消费精品（海南）贸易有限公司。同时计划今年在三亚新开三家免税店，通过竞争性磋商方式，从省外具有免税品经营资质企业中择优选定一家企业作为离岛免税的经营主体，形成良性竞争格局。

据了解，今年7月1日海南离岛免税购物新政策实施至9月初，离岛免税的整体销售额已经超过70亿元，日均销售达到1.3亿元，购物人数超过83万人次，比去年同期增长55%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)