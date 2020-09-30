原标题：中国汽车市场回暖为全球车企增信心

车展是行业发展的风向标，也是车市冷暖的晴雨表。北京国际车展的举行，从一个侧面表明，目前国内经济生活已基本恢复正常，这也是中国车市走向复苏的最基本条件。此次北京国际车展与中国车市传统销售旺季“金九银十”相遇，在展现中国车市韧性和活力的同时，无疑将起到提振全球汽车行业信心，促进全球车市复苏和世界经济稳定的重要作用

虽然延期了5个多月才举行，但北京国际车展仍然吸引了全世界的目光。受新冠肺炎疫情影响，今年以来日内瓦车展、北美车展、巴黎车展等国际车展相继取消，这使得北京国际车展成为今年全球举办的唯一A级车展，也被赋予了更多期待。

在全球经历疫情冲击，产业链和供应链遭受重创，全球经济呈下行趋势的情况下，北京国际车展之所以能够举办，首先得益于中国在较短时间内有效控制了疫情。北京国际车展的举行，从一个侧面表明，目前国内经济生活已基本恢复正常，这也是中国车市走向复苏的最基本条件。

全球首发车型数量的多少，常常代表着车展在业内的地位和影响力。本届北京国际车展全球首发车共82辆，虽然这一数字比上届有所减少，但并不意味着车展含金量降低。毕竟，现在大部分国家尚处于疫情之中，全球车市深陷“至暗时刻”。按照惯例，跨国车企发布全球车型，一般会从本土发布开始，到中国发布结束。此次北京国际车展则成为很多跨国车企新车全球首发平台。宝马、日产等跨国巨头都将此次北京国际车展作为年度重磅车型的全球首发“福地”，背后深意不难理解。

从企业参与度来看，大众、奔驰、丰田、本田、福特、通用等30多个国际主流汽车品牌，以及国内主要车企，如一汽、东风、上汽、吉利、长城等，无一缺席。这些车企不仅展台设计“高大上”，展示了良好的品牌形象，而且展出的新车和新技术，也体现出了世界汽车设计前沿趋势和科技亮点。不少企业还借此机会发布了最新发展理念和未来规划，凸显了其对新一轮科技革命和产业变革趋势的独到见解与深刻把握。

车展是行业发展的风向标，也是车市冷暖的晴雨表。在疫情冲击下，今年前8个月我国汽车产销分别完成1443.2万辆和1455.1万辆，同比下降9.6%和9.7%。虽然产业累计销量增速尚未转正，但跌幅在逐月收窄，且已连续5个月实现单月产销正增长，表现远好于欧、美、日市场。数据显示，今年前8个月，汽车制造业累计实现利润3084.8亿元，同比增长1.5%，占规模以上工业企业实现利润总额的8.3%。这意味着中国汽车市场正从疫情中恢复，呈现出较强的韧性和活力。

考虑到中国市场的巨大潜力和北京国际车展的地位，往年跨国车企全球CEO都会来为新车站台，表达对中国市场的重视和信心。由于国外疫情尚未得到有效控制，此次跨国车企高管从境外来北京，必须要先隔离14天。这对于日理万机的全球CEO们来说，无疑增加了较高的时间成本。尽管如此，极星品牌全球CEO托马斯·英格拉特仍从欧洲飞到中国，在天津隔离两周后，赶赴北京国际车展，可见其对本届车展和中国市场的强大信心。

当然，那些没能到车展现场的全球CEO，并非不重视中国市场。据报道，为弥补不能出席车展现场的遗憾，他们纷纷采用视频连线方式与车展现场媒体和嘉宾交流互动。戴姆勒股份公司及梅赛德斯—奔驰股份公司董事会主席康林松就在视频中表示：“在中国经济持续向好的形势下，北京国际车展得以成功举办，这让我们更加坚定了对中国汽车市场的信心。”话说得很坦率，其信心毋庸置疑。须知，中国作为其海外最大单一市场，今年上半年销量依然实现了正增长，预计“第三四季度增速会更高”。

随着中国疫情得到有效控制，国内车市逐月回暖，这对于目前疫情还在反复，新车销售大幅下滑的欧美跨国车企来说，无疑发出了令人心动的信号。此次北京国际车展与中国车市传统销售旺季“金九银十”相遇，在展现中国车市韧性和活力的同时，无疑将起到提振全球汽车行业信心，促进全球车市复苏和世界经济稳定的重要作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)