原标题：线上经济发展还需破解痛点难点堵点

从目前的发展情况来看，要促进线上经济的健康长久发展，还得从多方面破除体制机制障碍、破解痛点难点堵点。

首先，要加强消费基础设施和服务保障能力建设，包括信息网络基础设施、商贸流通基础设施网络、智能化技术集成创新应用等方面的建设。

其次，进一步优化新型消费环境，加强相关法规制度建设，深化包容审慎和协同监管，健全服务标准体系，简化优化证照办理。

再次，从强化财政支持、优化金融服务、完善劳动保障等方面加大对线上消费等的政策支持力度。如此，才能进一步培育壮大各类消费新业态新模式，推动线上线下消费双向提速，助力新旧动能转换、产业转型升级。

(责编：李都也(实习生)、李栋)