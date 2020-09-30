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统计局：9月份中国制造业PMI为51.5%

2020年09月30日09:42  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0.7个百分点，自3月份以来持续位于临界点以上。综合PMI产出指数为55.1%，比上月上升0.6个百分点。数据表明，我国制造业景气有所回升，企业生产经营活动有所加快。

中国制造业采购经理指数运行情况

　9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点，表明制造业景气有所回升。

从企业规模看，大型企业PMI为52.5%，比上月上升0.5个百分点；中型企业PMI为50.7%，比上月回落0.9个百分点；小型企业PMI为50.1%，比上月上升2.4个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

生产指数为54.0%，比上月上升0.5个百分点，表明制造业生产量环比继续增长。

新订单指数为52.8%，比上月上升0.8个百分点，表明制造业市场需求持续回升。

原材料库存指数为48.5%，比上月回升1.2个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。

从业人员指数为49.6%，比上月回升0.2个百分点，表明制造业企业用工景气度有所改善。

供应商配送时间指数为50.7%，比上月上升0.3个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。

中国非制造业采购经理指数运行情况

9月份，非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0.7个百分点，自3月份以来持续位于临界点以上。

分行业看，建筑业商务活动指数为60.2%，与上月持平。服务业商务活动指数为55.2%，比上月上升0.9个百分点。从行业大类看，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、电信广播电视卫星传输服务、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于60.0%及以上，只有资本市场服务商务活动指数位于临界点以下。

新订单指数为54.0%，比上月上升1.7个百分点，表明非制造业市场需求加快恢复。分行业看，建筑业新订单指数为56.9%，比上月上升0.5个百分点；服务业新订单指数为53.5%，比上月上升2.0个百分点。

投入品价格指数为50.6%，比上月回落1.3个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体涨幅有所收窄。分行业看，建筑业投入品价格指数为51.3%，比上月回落1.3个百分点；服务业投入品价格指数为50.5%，比上月回落1.2个百分点。

销售价格指数为48.9%，比上月下降1.2个百分点，表明非制造业销售价格总体回落。分行业看，建筑业销售价格指数为51.0%，比上月回落1.2个百分点；服务业销售价格指数为48.5%，比上月下降1.3个百分点。

从业人员指数为49.1%，比上月回升0.8个百分点，表明非制造业用工景气度继续回升。分行业看，建筑业从业人员指数为54.6%，比上月上升0.4个百分点；服务业从业人员指数为48.1%，比上月回升0.9个百分点。

业务活动预期指数为63.0%，比上月上升0.9个百分点，表明非制造业企业信心有所增强。分行业看，建筑业业务活动预期指数为67.8%，比上月上升1.2个百分点；服务业业务活动预期指数为62.2%，比上月上升0.9个百分点。

中国综合PMI产出指数运行情况

9月份，综合PMI产出指数为55.1%，比上月上升0.6个百分点，表明我国企业生产经营活动有所加快。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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