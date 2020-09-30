股债贷“全开” 监管层力拓企业多渠道融资

记者从9月29日举行的“金融支持保市场主体”系列发布会获悉，为打造金融支持稳企业保就业的全方位融资体系，多部门正在推进多项举措，打通股、债、贷多资金通道：股权融资方面，稳步推进注册制改革、并购重组改革以及新三板改革；债权融资方面，通过产品和机制设计来解决中小微和民企的融资痛点，增强投资人信心；而在信贷融资方面，力促银企对接和贷款审批权限下放，拓宽中小银行资金补充渠道。

数据显示，今年1月至8月交易所市场非金融公司债券实现净融资1.47万亿元，比去年同期增加了0.94万亿元；银行间市场债务融资工具新增融资合计2.23万亿元，同比多增1.08万亿元；沪深两市共有227家企业首发上市，融资额3070亿元。

直接融资“量增价降”

长期以来，我国企业融资主要依赖以银行为主的间接融资体系，直接融资比重有待提高。今年以来，企业股权和债权融资制度环境全面优化，不仅融资规模不断提升，而且融资成本持续下行。

债权融资方面，非金融公司债券净融资同比大幅增长。中国证监会公司债券部副主任卢大彪表示，今年1月至8月交易所市场非金融公司债券发行2.14万亿元，同比增长了37%，实现净融资1.47万亿元，比去年同期非金融类企业债券净融资增加了0.94万亿元。“完全有希望提前完成年初国务院常务会议制定的公司信用类债券新增净融资额比上年超1万亿元的目标。”卢大彪说。与此同时，今年1月至8月，公开发行的公司债券加权平均利率为3.74%，较2019年全年的水平下降了66个基点。

记者从银行间市场交易商协会获悉，今年1月到8月，银行间市场债务融资工具接受注册5.6万亿元，同比增长93.1%；发行规模超过6万亿元，同比增长39.58%；新增融资合计2.23万亿元，同比多增1.08万亿元，占同期社融规模比重为8.68%。债务融资工具利率较年初下行近30个基点，为发债企业节省融资成本超千亿元。

股权融资今年也创新不断。“今年证监会确实很重视股权融资，股权融资做得好有利于改善企业的资产负债表，带动创新创业等，重要性不言而喻。证监会总体的思路是在坚持质量第一和兼顾市场稳定的前提下，继续坚持以信息披露为中心的理念，深入推进注册制改革，目的是提升资本市场的包容性和服务实体经济的能力。”卢大彪说。

据他介绍，2020年1月至8月，沪深两市共有227家企业首发上市，融资额3070亿元；2020年1月至8月证监会核发259家上市公司再融资发行批文，批复融资5014亿元，已实现融资4147亿元。而截至9月18日，新三板共有挂牌公司8408家，其中精选层32家，创新层1177家，基础层7199家。这些公司的总市值是2.76万亿元，今年1月至8月挂牌公司利用新三板实现融资229.13亿元。

民企、中小微企业成政策支持重点

如何解决民营企业和中小微企业融资难、融资贵问题一直是市场关注点，据与会的央行、证监会和交易商协会人士介绍，多个政策正在推进，全方位畅通民企和中小微企业的融资渠道。

浙江是民营经济和中小微企业大省，市场主体量大面广。据人民银行杭州中心支行行长殷兴山介绍，杭州中心支行发挥“几家抬”的合力，建立小微金融服务授权、授信、尽职免责“三张清单”，开展首贷户拓展、百地千名行长助企业复工复产专项行动，通过2014年开发上线的浙江省企业信用信息服务平台，向金融机构精准推送企业清单，多管齐下强化政、银、企融资对接。记者从发布会获悉的数据显示，1月至8月，浙江省民营经济贷款新增量是去年同期的2.2倍。

“理论上来讲，债券市场更适合大企业融资，因为直接融资需要投资人的认可，也要付出很多信息披露成本，因此，要让中小微企业、特别是中小微民营企业能够利用债券渠道融资，必须要有一些特殊安排。”银行间市场交易商协会副秘书长曹媛媛表示，协会主要通过产品和机制设计来解决中小微企业和民营企业的融资痛点。她称，银行间市场今年对民企债券融资支持工具机制进行了进一步完善，通过直接投资债券、创设信用风险缓释凭证、担保增信等方式支持民营企业发债融资。数据显示，1月至8月，银行间市场共发行将近3500亿元民营企业债券，同比增长了64%。

卢大彪说，民企发债难的一个重要原因是部分投资者信心不足，担心违约甚至担心少数企业恶意逃废债。他表示，证监会正在着力构建民企融资的良好信用生态。证监会等机构联合最高人民法院开展相关工作，推动最高人民法院出台了《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》，提升司法救济的效率，主要是促进形成责任明晰、过罚相当、责权利对称的公司信用类债券治理的约束机制，严厉打击债券违法违规行为。近5年来证监会已经累计对债券市场主体和责任人员采取行政监管措施近300次。

银行积极创新满足多元融资需求

银行在我国金融体系中占据重要位置，在支持企业融资方面，也肩负着重要职责。而记者也从发布会了解到，作为主力军，银行正通过各类创新来满足企业多元化的融资需求。

中信银行普惠金融部总经理吴军在回答《经济参考报》记者提问时表示，伴随着资本市场的改革，中信银行在对客户深入研究的基础上，陪伴企业从成长期到成熟期、从拟上市到上市后的全生命周期，结合企业不同阶段的金融服务需求，提供上市前融资、引入战投、高管激励、战略配售、定向增发等全面、高效的综合金融服务。同时，中信银行目前正在探索普惠金融创新，以选择权贷款的方式为科创类初创企业提供融资。他还介绍称，中信银行在股份制银行中率先创立科创基金，并将科创基金的成功模式归纳提炼，搭建了资本市场业务产品体系，推动科技、资本和实体经济高水平的联动发展。

为了更好地增强银行服务实体的作用，监管部门全力畅通其资本资金补充渠道。殷兴山表示，信贷投放受资本和资金两个方面约束，在这一情况下，人民银行杭州中心支行着力推动中小法人银行通过外源渠道增加资本，增强资金实力，更好地服务实体经济。到目前为止，浙江省内中小法人银行各类金融债发行量同比增长10%左右，这样一个增长速度为其服务实体经济提供了很好的能量。

(责编：李都也(实习生)、李栋)