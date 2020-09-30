“两极分化”凸显 美国经济复苏脆弱性

自美国3月中旬宣布“国家紧急状态”应对新冠肺炎疫情以来，美国累计新冠确诊病例已超过700万人，死亡人数突破20万大关，疫情至今仍未得到有效控制。美国经济复苏进程也随着疫情走势震荡起伏，虽然部分经济数据有所反弹，但整体经济活动仍远低于疫情前水平。经济学家们对美国经济前景的研判迥异，但有一定迹象显示美国经济正呈现“K型”复苏、两极分化的特点。

“K型”复苏首先体现在美国行业复苏的两极分化。一方面，新冠肺炎疫情持续蔓延令大部分民众选择在家办公，远程工作、学习、医疗、娱乐业务兴起，带来了科技公司、软件服务公司、生物制药公司、大型零售商、在线零售企业和在线流媒体的繁荣。这些公司利润大涨也驱动美国经济反弹，并推动美国股市涨至历史高位附近。

这一类的代表性企业有苹果、微软等大型科技公司；沃尔玛、塔吉特等大型零售商；亚马逊等电子商务巨头；辉瑞、莫德纳等制药公司；奈飞、华特迪士尼等在线流媒体服务供应商；软视软件等远程办公软件提供商。

另一方面，对于旅行、娱乐、休闲、酒店、餐饮等行业来说，经济衰退萎靡的状况仍然看不到尽头。即便部分企业可以通过外卖服务和业务创新维持运营，但利润相当微薄，更有大批中小企业已永久关门歇业。只要疫情持续和继续保持必要的社交隔离措施，这些依赖人群聚集的服务行业就很难再度繁荣。

美国著名商户点评网站耶尔普公司发布的统计数据显示，今年3月至8月，全美共有约16万家企业倒闭，集中在零售商场、餐馆、酒吧、美容院和健身房等行业，倒闭企业中永久性歇业的比例已升至60%。标普全球市场财智提供的数据也显示，截至8月9日全美已有424家公司申请破产保护，接近十年来最高水平。这一类的代表性企业有全球连锁汽车租赁品牌赫兹、老牌页岩油气企业切萨皮克能源公司、百年服装品牌布克兄弟、零售巨头阿塞纳零售集团等。

美国就业也呈现K型复苏的趋势。美国商会提供的数据显示，金融业已恢复到疫情前就业水平的94%；但娱乐休闲行业只恢复到疫情前就业水平的74%；餐饮行业则只恢复到疫情前就业水平的一半。全美餐馆协会警告，如果缺乏进一步财政援助，到今年底全美约85%的独立餐馆和酒吧将被迫永久歇业，1100万个就业岗位将受到波及。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪指出，即便疫情结束，零售、旅行、娱乐等行业的许多就业岗位都不大可能恢复，如何创造更多新的就业岗位解决永久性失业问题是美国经济面临的重大挑战。

K型复苏还体现在美国金融市场走势与实体经济复苏的背离。虽然美国经济已深陷衰退、今年第二季度按年率计算大幅萎缩31.7%，但得益于美联储超低利率政策和“无上限”量化宽松带来的巨额流动性支撑，纽约股市却一路高涨。到9月初，标准普尔500指数已超过3月份疫情暴发前创下的历史高位，首次站到3500点上方。

罗申美国际会计师事务所首席经济学家约瑟夫·布鲁苏埃拉斯说，“当我们谈论K型复苏时，上面的分叉就是金融市场，下面的分叉是实体经济”，再现2008年金融危机以来的复苏分化，以及日益扩大的经济不平等。赞迪指出，股市已不是美国经济健康的晴雨表，更多代表大公司的业绩表现，亚马逊、脸谱、微软、奈飞和谷歌母公司字母表的市值已占美国股市市值的四分之一，新冠肺炎疫情令市场份额进一步集中到大公司。

此外，许多美国普通民众并未享受到股市上涨的红利。据媒体报道，美国52%的股票和共同基金掌握在最富有的1%家庭手中。股市走势和实体经济的背离意味着美国贫富差距将继续扩大。虽然有些家庭已从新冠疫情中恢复，但还有些家庭仍在挣扎、甚至处境进一步恶化。美国劳工部数据显示，与疫情前相比，截至8月底美国仍损失约1100万个就业岗位，永久性失业人口达到340万。

K型复苏进一步凸显本轮美国经济复苏的脆弱性和艰难。波士顿联邦储备银行行长罗森格伦感慨，尽管近期经济数据令人鼓舞，最艰难的经济复苏仍在前方，最大的挑战仍是疫情未得到控制，如果今年秋冬季迎来第二波疫情反弹，美国经济复苏将更加缓慢。（高攀）

(责编：李都也(实习生)、李栋)