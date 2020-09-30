多家央行酝酿新刺激措施 货币政策现分歧

多家央行本周公布的信息显示，受新冠肺炎疫情反弹对经济冲击可能加剧的影响，多个经济体可能加大再刺激规模甚至实行负利率。但目前来看，欧洲央行、日本央行、英国央行提出的再宽松政策选项在各国和区域内部决策层引发了不小的政策路径分歧。

欧洲央行酝酿增加购债规模

欧洲央行行长拉加德28日表示，随着法国和西班牙等主要经济体的新冠肺炎病毒感染病例出现新一轮激增，欧洲央行随时准备推出更多刺激措施来支持欧元区陷入困境的经济。

拉加德当日在欧洲议会的听证会上警告称，该地区的经济复苏仍存在不确定性。她说，虽然近几个月经济增长反弹，但鉴于前景的不确定性，消费者仍需保持谨慎，企业也应对投资保持谨慎。

拉加德表示，这场公共卫生危机将继续拖累经济活动，并对经济前景带来下行风险。她说，欧洲央行仍准备随时调整其所有工具。

许多分析师预期，欧洲央行将在12月把1.35万亿欧元的紧急债券购买计划规模增加约5000亿欧元，以为政府和企业提供新的援助。

路透社援引消息人士表态称，一些欧洲央行高级官员主张将紧急抗疫购债（PEPP）计划规模从目前的1.35万亿欧元提高到2万亿欧元，但拉加德对这一建议表示反对。

与此同时，欧洲央行的“鹰派”官员认为该行淡化了一些好消息，比如夏季出炉的一连串好于预期的经济指标。

路透社援引该央行内部人士表述称，在9月召开的上一次政策会议上，分歧已经很明显。

报道称，考虑到目前相对有利的情况，鹰派关于希望央行悄悄减少购债规模节省火力，以便需要时可以在不增加大流行病紧急资产收购计划整体规模的情况下，再次加快购买步伐。

一些人还指出，央行的经济预测过于悲观，因为没有将已经宣布的财政刺激措施列入考量，这些措施将不可避免地推高通胀。

消息人士称，以上两点都遭到欧洲央行首席经济学家连恩的拒绝，但连恩也拒绝了就欧元走强给增长带来的风险发出更明确警告的呼吁。

日本央行备好额外措施

日本央行29日公布的9月会议意见摘要显示，一些审议委员呼吁对央行的政策策略进行评估。疫情给经济带来冲击令通胀进一步远离目标，央行已做好迅速应对疫情恶化的准备。

路透社文章称，日本央行正处于更加艰难的状况当中。

几名审议委员表示，鉴于疫情对企业和家庭的全面冲击，日本央行可能需要找到新方法，以推动通胀率升向2%的目标。

“由于经济情况的变化十分迅速，通胀达到目标水平正变得越来越困难。因此为了实现物价目标，有必要再次全面评估我们的策略。”当天公布的意见摘要援引一位审议委员的话称。

“我们可能必须从如何在抗疫与保持经济活力之间取得平衡的角度，讨论合适的货币政策路线。”会议意见摘要中另一位委员称。

当天发布的意见摘要显示，一些委员称，如果疫情影响加剧，日本央行必须“迅速”采取行动，并与政府密切合作。

日本央行9月政策会议保持政策不变，对经济前景的看法略好于7月，暗示无需立即扩张刺激。

但日本央行总裁黑田东彦表示，央行将与新任首相菅义伟政府密切合作，包括进一步放宽政策，以保护经济免于疫情破坏。

黑田东彦还表示，日本央行已准备好延长协助减轻企业融资压力的计划，因新冠肺炎疫情令经济前景极为不确定。此一计划原定明年初结束。

“视新冠肺炎疫情影响而定，必要时我们很有可能会延长这项计划的期限。”黑田东彦与大阪企业领袖举行线上会议后在记者会上表示。

“我们将适时作出决定，不会等到最后一刻，”他称。

日本央行加大了对企业债券的购买力度，并设立了一个贷款机制，向受到疫情影响的企业注入资金，作为缓解疫情对经济的冲击的举措之一。这两个计划将于明年3月结束，除非日本央行委员会投票延长期限。

英国推出负利率选项

为应对疫情对经济的影响，英国央行也正谨慎考虑再进一步宽松政策，包括负利率选项。

英国央行官员特雷里罗日前表示，英国央行对负利率的讨论“令人鼓舞”，这表明英国仍可能追随欧洲央行等同行，将利率降至零以下。

英国央行官员暗示仍可能考虑负利率，警告经济V型复苏面临风险。特雷里罗在接受《电讯报》采访时表示：“在大多数国家，负利率几乎已经完全转嫁给贷款利率。银行适应得很好。”

不过，英国央行行长贝利淡化了负利率前景。他表示，负利率在英国央行的工具箱中，但并没有表示英国央行可能使用。

英国经济承受着越来越大的压力，这可能迫使英国央行“出手”。日益严重的疫情促使政府施加了新的社会限制，而工资支持计划的变化也未能平息人们对英国失业激增的担忧。

英国的脱欧过渡期将在12月31日结束，英国必须在此前与欧盟达成新的贸易协定，但相关的谈判却陷入了麻烦。

大多数经济学家预计，英国央行将在今年晚些时候增加其债券购买计划，而投资者仍预测英国央行2021年将进行降息。

特雷里罗表示，英国财政大臣苏纳克推出了新的工作援助计划， 英国央行需要研究其可能产生的影响。特雷里罗重申了自己的观点，即封锁结束后英国夏季的强劲经济增长，即所谓的V型复苏将步履蹒跚。

英国央行的货币政策制定者表示，复苏速度快于他们上月做出的预期，他们一致投票决定暂时维持主要刺激计划不变。

今年二季度，英国遭受了七国集团（G7）中最严重的经济萎缩，经济下滑了20%。与世界其他央行一样，英国央行正在研究如何最好地利用其有限的政策行动空间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)