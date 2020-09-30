世行上调今年中国经济增长预期

□记者 熊茂伶 华盛顿报道

世界银行28日发布的东亚和太平洋地区经济形势报告预测，今年中国经济增速将达2%，比6月初预计的1%上调1个百分点。

报告预测，东亚和太平洋地区经济今年将增长0.9%，这将是1967年以来的最低增速；该地区除中国外的其他经济体今年将萎缩3.5%。

世行东亚和太平洋地区首席经济学家马图当天在一场媒体电话会上表示，疫情还将导致今年东亚和太平洋地区500万人重新陷入贫困境地。

马图表示，尽管该地区许多国家成功控制了疫情，但要实现复苏与增长仍需努力。

世行报告还显示，东亚和太平洋地区2021年的经济前景将好于今年。基于疫苗可能问世、持续复苏和主要经济体经济活动正常化的假设，预计中国经济将增长7.9%，该地区其他经济体将增长5.1%。

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