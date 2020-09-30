统计局解读：9月制造业PMI与非制造业商务活动指数双回升

人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）2020年9月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

当前统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，我国经济保持稳定复苏态势，积极变化不断增多。9月份，中国采购经理指数均明显回升，其中制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为51.5%、55.9%和55.1%，分别比上月上升0.5、0.7和0.6个百分点，3月份以来三大指数持续位于临界点以上。

制造业采购经理指数稳中有升

9月份，制造业PMI为51.5%，在调查的21个行业中，有17个行业PMI位于临界点以上，制造业景气面较上月有所扩大。本月主要特点：

一是供需两端同步回升。随着供需持续恢复和传统生产旺季的来临，企业采购意愿增强，市场活跃度有所提升，生产指数和新订单指数为54.0%和52.8%，分别高于上月0.5和0.8个百分点。从行业情况看，食品及酒饮料精制茶、通用设备、专用设备、计算机通信电子设备等制造业生产指数和新订单指数均位于55.0%以上，且均高于上月。

二是进出口指数升至临界点以上。随着一系列稳外贸政策不断落地生效，加之国际市场需求局部回暖，制造业进出口进一步改善，本月新出口订单指数和进口指数为50.8%和50.4%，分别高于上月1.7和1.4个百分点，今年以来首次升至荣枯线以上。

三是部分重点行业景气回升加快。高技术制造业和装备制造业PMI为54.5%和53.0%，分别高于上月1.7和0.3个百分点，产业升级步伐加快，新动能带动作用有所增强。另外，随着国庆、中秋双节临近，假日消费效应有所显现，消费品行业PMI升至52.1%，高于上月1.7个百分点，其中新订单指数为53.7%，比上月上升2.9个百分点，表明相关企业产品订货量增长加快。

四是小型企业PMI重返荣枯线以上。大、中、小型企业PMI分别为52.5%，50.7%和50.1%，其中小型企业6月份以来首次升至荣枯线以上，景气回升既有制造业传统生产旺季到来的利好，也得益于一系列针对小微企业的纾困帮扶政策。

同时也要看到，虽然制造业总体需求有所改善，但行业恢复并不均衡。调查结果显示，本月纺织及服装服饰、木材加工等制造业反映市场需求不足的企业占比均超过五成，高于制造业总体水平，复苏动力仍显不足。此外，全球疫情尚未得到全面有效控制，我国进出口依然存在不稳定不确定因素。

非制造业商务活动指数继续回升

9月份，非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0.7个百分点，非制造业景气稳定回升。

服务业恢复有所加快。各地促消费政策效果显现，居民消费意愿不断增强，市场需求有效释放，9月份服务业商务活动指数为55.2%，高于上月0.9个百分点，连续两个月上升。从行业情况看，除资本市场服务外，其他行业商务活动指数均位于临界点以上，其中交通运输、电信互联网软件、住宿餐饮等行业商务活动指数保持在60.0%以上，业务总量较快增长；前期复苏较为滞后的租赁及商务服务、生态保护及环境治理等行业商务活动指数均高于上月6.0个百分点以上，行业活跃度提升较快。从市场需求和预期看，新订单指数和业务活动预期指数为53.5%和62.2%，分别高于上月2.0和0.9个百分点，显示出服务业市场需求回暖，企业信心进一步增强。

建筑业保持高位运行。建筑业商务活动指数为60.2%，与上月持平，连续三个月位于60.0%以上景气区间，表明随着国内基建投资力度加大，新型基础设施建设加快推进，行业生产保持较快增长。从市场需求和预期看，新订单指数和业务活动预期指数为56.9%和67.8%，分别高于上月0.5和1.2个百分点，表明建筑业新签订的工程合同量有所增长，企业对近期行业发展保持相对乐观。

综合PMI产出指数连续两个月上升

9月份，综合PMI产出指数为55.1%，高于上月0.6个百分点，我国企业生产经营活动有所加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为54.0%和55.9%，较上月均有所提高。

(责编：车柯蒙、孙阳)