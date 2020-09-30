1.3万亿斤以上！“中国饭碗”稳稳的(十三五·中国印象 ②)

9月7日，四川省巴中市通江县村民们在丰收后晒秋。

程 聪摄（人民视觉）

“秋分不生田，处处动刀镰。”又到一年丰收季，乌江之畔翻滚着金色稻浪。贵州省毕节市黔西县洪水镇解放村的代远付趁着天气晴好，收割了自家10多亩的水稻。

“你看这优质红米稻，籽粒多饱满。”剥开一粒金黄的稻谷，老代笑了，“今年虽然受到疫情、洪涝和病虫害的影响，但每亩产量还是有1000斤左右，收成相当不错。”

大江南北，到处是秋收景象，让人看着就高兴。

“前两季的夏粮和早稻已丰收到手，分别比上年增产24.2亿斤、20.6亿斤，夏粮产量创历史新高，秋粮面积预计比上年增加800万亩，丰收在望。”农业农村部部长韩长赋说，今年还是一个丰收年，粮食会有个好收成。

手中有粮，心中不慌。中国始终高度重视粮食安全，把14亿人的吃饭问题作为头等大事来抓。“十三五”期间，严守18亿亩耕地红线，加大粮食生产政策支持力度，粮食连年丰收，产量持续稳定在1.3万亿斤以上。2019年，中国粮食产量刷新历史纪录，达到13277亿斤；人均粮食占有量超470公斤，持续高于世界平均水平。

在山东省德州市临邑县德平镇，魏德东盯着地里一株株挺直了粗壮“腰杆”的玉米，喜得合不拢嘴：“今年又扩种了200多亩，长势很好！”魏德东每天都要到他的2000多亩富民农场转转，“10月中旬准备收了，估摸着每亩产量能到650公斤左右，比去年又高了些。”

“中国用全球9%的耕地和6%的淡水资源满足了占全球近20%人口的粮食需求，这是非常了不起的伟大成就。”联合国粮农组织总干事屈冬玉称赞道。

丰收的背后，是5年来中国粮食综合生产能力的提升，是农业科技的强劲支撑。

在安徽省涡阳县，收割机轰鸣前行，一簇簇玉米被农机吃进“肚子”，摘穗剥皮，金黄籽粒倾泻而出。“卫星‘指路’，农机无人驾驶了。”麦客赵凯说，他开的“雷沃谷神”收割机搭载的无人驾驶系统、电控方向盘，与北斗导航系统配合，“牵”着农机往前跑。

“地块的遥感图显示在手机屏幕上，设置好行驶路线、行距就行。”赵凯说，好多客户都点名要北斗导航系统。以往几天才能收完的庄稼，现在几小时就解决，提质又增效！

农业农村部数据显示，全国秋粮大面积收获在即，各地将有200万台联合收割机投入秋收作业。

浓浓的科技范儿改变着农业，也增添了发展动力和活力。“十三五”期间，中国持续加强农业与科技融合，2019年中国农作物耕种收综合机械化率超过70%，农业科技进步贡献率达到59.2%，均较2015年显著提高；主要农作物自主选育品种升至95%以上，稳稳地做到了“中国粮用中国种”。

从田间的收获到粮仓的充裕，中国人端牢“中国饭碗”的底气越来越足。

2017年，在江苏省射阳县，一批高标准储粮仓拔地而起，总容量达到35万吨。“我们的储粮仓分布在县里东南西北四个方向，有2.5万吨、5万吨和11万吨等多个储备规模。”射阳大米集团有限公司总经理徐苏阳如数家珍，每年新收的小麦、稻谷，销售之外都会存进储粮仓，“现在仓储条件大大改善，粮食可以‘吹空调，盖被子’，温度湿度有保证，防虫防霉。”

仓廪实，天下安。这5年，中国不断加强粮食储备应急管理，形成了中央储备和地方储备协同运作、政府储备和企业库存互为补充的粮食库存体系。据农业农村部介绍，当前中国粮食库存处于历史高位，特别是稻谷小麦两大口粮的库存可满足全国居民1年的消费需求。

年丰时稔粮满仓，百姓殷实国兴旺。5年来，精彩的丰收故事一个接一个，14亿中国人在这片沃土上收获着喜悦，更播撒着希望。

(责编：车柯蒙、孙阳)