亚士创能着力推进新零售模式

9月28日，以“初心不改，奋斗不止”为主题的亚士创能（603378）上市三周年暨新零售发布会，亚士创能董事长兼总裁李金钟表示，上市三年来，亚士创能营业收入从2017年到2019年增长约79%，2020年上半年再度高速增长约34%。在坚守初心的道路上，公司始终坚持企业战略性投入。
亚士创能董事长兼总裁李金钟
李金钟指出，亚士未来的行业不是单一业务的行业，而是从消费端的需求为场景定义的“美好家居行业”。亚士未来的生态，一定是立体化的、网格化的、平台化的。只要亚士人初心不改、奋斗不止，亚士未来的发展目标都将水到渠成。
亚士创能董事兼常务副总裁王永军表示，在战略上重振零售业务，既是亚士企业发展愿景的必然选择，也是中国涂料行业民族品牌的必然使命。我们要做的事情，是创造差异化价值，包括产品差异化、模式差异化、服务差异化。期待在不久的将来，新零售板块成为亚士可持续发展的新动力、新基石。
会上，亚士创能还与阿里云举行了数字化转型战略合作签约仪式。双方将充分挖掘和运用各自优势，整合优质资源，共同推动双方在新零售、全域营销、B2B，工业互联网，云计算和大数据等领域的深化合作。（牛广文）
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