“西电-金路”普惠性工业互联网平台打造数字基建

当前，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，对于加速中小企业转型升级具有重要的助推作用。为拓宽中小企业全球化市场营销渠道，加快智能化升级改造，用科技的力量为企业发展注入新的活力，西安电子科技大学联合河南金路网科技有限公司打造“西电-金路”普惠型工业互联网平台。

破解技术壁垒

2017年11月29日，河南省巩义市草根企业家李晓辉成立了河南金路网科技有限公司。金路网科技公司成立的初衷是想为改变非标机械装备制造业混乱局面尽一份力。然而，公司一成立就面临着技术、研发等各项难题。

据了解，我国先进的工业互联网企业主要集中在沿海等制造业发达地区，金路公司所处的中西部地区发展相对落后，不具备工业互联网发展所需的各项必要元素。单凭金路公司一己之力，想要实现企业管理网络化、数字化、智能化转型可以说难度极大。

机缘巧合之下，李晓辉找到了西安电子科技大学计算机信息与技术学院的沈玉龙教授团队。沈玉龙教授团队致力于电子信息技术领域的系统研制、科技攻关和工程研发，强调科技成果的转化落地。双方一拍即合，决定建立联合实验室。2018年12月20日，“西电-金路联合实验室”正式挂牌。

破解行业困局

西电-金路联合实验室”建立以来，西安电子科技大学与金路公司展开了深度融合，探索为中小企业量身定制了“普惠型工业互联网”模式。沈玉龙团队多次安排博导、教师及优秀研究生为金路公司提供技术服务，同时，对金路公司的运营思路进行全方位了解，对巩义地区的机械制造业做了周密细致的调研。

调研发现，巩义地区聚集着很多叫不上名字的、将近4000个小型机械设备生产厂家，他们制造出来的机械产品虽然不完全符合国家标准，却有着庞大的用户群体，以价格低廉、产品实用、综合性价比高等优势占据一定销售市场，年销售量达20万台以上。

虽然市场销售份额不少，但是生产厂家囿于资金、技术等问题，无法对现有设备进行升级改造，由此产业链被迫禁锢在低端下游区块，无法实现转型升级的目标。这种情况同样也存在于巩义市以外其他中西部省市。如何探索“普惠型工业互联网”模式，促进产业转型升级，实现可持续长效发展，成为了千千万万中小型机械制造企业的核心关切。

打造数字基建

为了打破这种行业困局，沈玉龙教授与金路公司董事长李晓辉先后投入300余万元，构建了金路供应链云采购、金路机械健康运行管理服务、金路B2B机械贸易服务及配套4S机械展厅、科技创新孵化中心四大机械行业服务体系。

依托巩义产业集群优势，“西电-金路联合实验室”通过科技手段，结合虚拟三维数据的模块化应用，发挥5G技术与传感设备的有效链接，建立企业平台虚拟空间展示，实现虚拟与直观的有机融合，有效解决非标设备在供应、生产、销售、售后等诸多环节中的远程服务管理。

通过对机械行业及其产业链的信息化、虚拟化管理，“西电-金路”普惠型工业互联网平台为中小型装备制造企业、设备购买应用方降低售后成本提供数字化支持，使得金融服务机构有了数字化的授信依据。同时，为各种研发提供数据支撑，也为中小企业产品转型升级构建普惠型的科技通道。

通过一系列措施，“西电-金路”普惠型工业互联网平台带动了运输、仓储、包装、金融、通讯、餐饮服务业的发展，为全国中小型企业突破行业桎梏、实现转型发展提供了思路。（牛广文）

(责编：夏晓伦、毕磊)