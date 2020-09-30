中国战略新兴产业专家来亿海蓝调研考察

近日，国家行政学院政府经济研究中心副主任、战略性新兴产业发展专家指导工作委员会副主任兼秘书长朱文卫，中国战略新兴产业杂志社总编朱永旗等专家一行来亿海蓝调研考察，北京市海淀区四季青镇股份经济合作社董事长张泉作为特邀代表，参加此次调研活动。亿海蓝总裁韩斌率公司核心团队做汇报交流。

朱文卫秘书长一行代表战略性新兴产业发展专家指导工作委员会来核心企业调研。首先，朱文卫介绍了中国战略性新兴产业的政策背景，他认为加快发展战略性新兴产业，对获取未来竞争新优势、推动经济高质量发展具有重要战略意义。以亿海蓝为代表的新一代信息技术产业是战略性新兴产业发展的排头兵，正成为推动传统产业转型升级、引领新兴产业发展壮大的重要驱动力。

韩斌对朱文卫一行的到来表示热烈欢迎。他表示，2020年“十三五”规划迎来收官之年，能入围中国战略性新兴产业领军企业，是业界对亿海蓝的肯定，也是公司十几年来不断革新发展的见证。他介绍，凭借着深厚的数据积累、先进的产品和模式创新，亿海蓝数据不仅赋能航运业，推动传统产业转型升级，还广泛应用于安全、管理、物流、金融等领域，助推社会经济发展。

朱永旗总编介绍，在其打造的“领跑”项目中，将会选拔出一批战略性新兴产业优秀企业，期待企业能发挥示范带头作用加快产业数字化转型，成为我国经济发展的中坚力量。

朱文卫秘书长表示，亿海蓝是中国战略性新兴产业领域的一枝独秀，其具备完整性、安全性和准确度的航运数据不仅反映经济发展的走向，还可以为国家部门提供服务，可进一步发挥核心企业的优势，在国家能源安全、金融安全等宏观领域充分发挥航运数据的价值。

张泉董事长本着对属地企业的重视，专程来亿海蓝进行调研。他认为，在本地区众多高新企业中，亿海蓝是一家独特、优质的科技企业，是战略性新兴产业优秀企业代表，下一步会考虑重点支持。

在本次调研活动中，亿海蓝以数据赋能行业，打造互联网下的航运物流生态圈带动产业发展，得到了在座专家的高度认可。亿海蓝公司将继续努力响应政府的号召，发挥产业链关键环节企业的作用，推动战略性新兴产业高质量发展。

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