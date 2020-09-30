国庆锁定CCTV-1《大国品牌》，看联塑奋楫争先，承启盛世绣华章

10月1日，联塑登陆CCTV-1《大国品牌》，用3分钟品牌故事镜头，为大众揭秘那些常用却不平常的管道，那些隐匿在国家工程背后穿山越海的力量！透过《大国品牌》里一帧帧镜头，也将联塑如何实现与国精髓相连，呈现于国民眼前！
新中国71年奋斗历程，联塑始终与家国同行，随着祖国走向繁荣昌盛，中国联塑亦成为时代腾飞的一个典型缩影。从最初的五金厂蜕变为集管道、建材家居、环保、渠道与服务于一体的环球建材家居产业集团，联塑坚定以敢闯敢拼的勇气、以不断迈越的创新，将自身打磨成国家发展的重剑！时代前行，联塑不仅是国家发展的见证者，更是参与者。
伴随改革开放不断深入的伟大实践，新中国历经了极不平凡的岁月，也取得了极不平凡的成就。那些具有划时代意义的名片工程，如西气东输、西电东送、港珠澳大桥、北京大兴国际机场等就是强有力的证明，有力彰显着国家基建实力。
隐匿在这些超级工程的背后，有延绵不绝却刚硬有力的联塑管道。在举国瞩目的北京大兴国际机场建设中，联塑凭借高质量的产品品质和雄厚的品牌实力，旗下PVC排水管、PVC线管、PP-R给水管等产品化身为“潜”行者，在坚硬的土地下，凭借优越的防腐性能，抗压性能和抗老化性能，经受着变幻莫测的地质环境考验，肩负着北京大兴国际机场中水、电、燃气等能源输送的使命，成为这座超级工程稳固屹立的坚实基础！
与国发展，赋能新基建开拓
步入中国特色社会主义现代化强国建设阶段，超级工程不断崛起的同时，国家加码布局新基建项目，涵盖三大方向，即信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施。新基建带来的智慧城市应用让管道像网络一样成为不可或缺的载体，也对管道技术提出新的要求。
新基建浪潮汹涌而来，要么乘浪而上，要么被拍于浪下！作为环球建材家居产业集团，联塑紧跟时代步伐，着力优化智慧型产品线，完善布局搭乘基建快车，为5G、大数据中心、充电桩、高压电网等新基建项目赋能。
在众多举措中，参与雄安新区的建设，可视为中国联塑在新基建领域的一个剪影。雄安新区地下综合管廊在建造过程中，联塑通过建立管廊系统全数字模型，全面提高工程实施效率，充分发挥大国品牌的效益，助力壮大国家新基建增长点，形成发展新动能。
与国创新，助力制造强国建设
工业4.0驱动新一轮工业革命，国家印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。
精雕细琢方为玉，千锤百炼始成钢。中国联塑以出类拔萃的研发创新能力，不断为建设制造强国注入新力量。为克服厚壁产品存在的熔垂、内缩孔、尺寸不稳定等共性难题，联塑研发团队推出了“高性能厚壁高密度聚乙烯（HDPE）管材管件的研发及产业化”项目，通过一系列创新技术成功破解难题，并于雄安新区、港珠澳大桥、首都新机场等重大工程建设中取得效益，为新型城镇建设打造了一张张亮丽的地下名片，铸就建材家居行业“中国制造”之魂。
第四次工业革命的浪潮也让智能制造走进了管道生产车间。联塑大力推进智能制造，通过打造自身的工业互联网系统，使用智能工业机械手、机器人等各类自动化设备建立智能化无人车间，24小时不停歇运转，每道工序经由系统调配交互协作，提升生产信息化及智能化效率，推动产业技术变革和优化升级，也将引领传统制造产业向智能化发展。
与国并肩，勇担企业责任
喝水不忘挖井人，联塑始终与国家同心、与国民同在，积极履行大国品牌的担当与责任。在国家脱贫攻坚战中，联塑凝聚强大力量，通过开展捐资助学行动、解决偏远地区村民生活用水问题等实际行动，切实投身于公益事业。
2020年初，一场疫情席卷全国，联塑挺身奋进，全力支援全国各地小汤山医院建设，驰援捐赠各地防疫医院建设所需管道，为抗击疫情狙击战竭尽所能，坚定与全国人民同舟共济。
新中国砥砺奋进70余载，完成综合国力历史性跨越，在实现强国的征程中，企业将是不可忽视的中坚力量。作为大国品牌，中国联塑将步伐铿锵，始终践行“为居者构筑轻松生活”的品牌理念，秉持大国品牌的社会责任与担当，与国家战略同频共振，聚焦智造大国新格局！
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