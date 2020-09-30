做年轻人爱的新中式 尚品宅配引领“家居国潮”新风尚

每个时代的年轻人都有属于自己的时代崇拜，“国潮”风崛起与盛行的当下，具有时尚精神的弄潮儿正向世界宣告国潮时代的到来。
9月28日，尚品宅配携手人民日报文创和优居·腾讯家居，打造“2020中国潮创意概念节”，惊艳呈现新中式定制家居空间，故宫宫廷文化联名款“锦绣东方”大放异彩，“尚书房”成网红打卡点。作为国潮代表品牌方，尚品宅配总经理李嘉聪作主题分享，深度诠释年轻人喜爱的“中国人的家”。
2020中国潮创意概念节现场
文化&家居大IP强强联手 呈现国潮最强音
此次活动由尚品宅配联合人民日报文创、优居·腾讯家居及行业知名品牌，在魔幻山水之都——重庆的地标解放碑步行街以快闪的形式举办。文化与家居大IP强强联手，多重品牌效应加持，碰撞出不一样的火花，国风美学的视觉盛典与空间体验，线上线下各品牌创意联动，倾听新国人的国潮理念和呼声，展现品牌的国潮精神最强音。
年轻人的态度与“国潮”文化的热度有着密不可分的关系。涵盖衣食住行备受追捧的国潮品牌，体现出当代新青年对传统文化价值的认可与自信。糅杂爱国情怀与怀旧情结，兼具实用主义与个性彰显，国潮品牌的消费主张逐渐获得新生代消费群体的青睐。
家居在国潮文化中如何体现？围绕“中国人的家”这一主题，各家居品牌相关负责人展开了深入对话，给出了不同的解答。尚品宅配对此的理解是，它不仅是单纯的家空间展示，更是中国品牌理念和文化的输出，展现新国货品牌对时代的细致洞察和先锋国牌精神。尚品宅配总经理李嘉聪说：“我们都有一颗国潮的心，不只是简单对中华元素的应用，更多是对中华文化的自信。”他希望在家居行业中与更多企业合作，也相信未来有更多企业愿意把更多精力花费在国潮风上。
家居品牌负责人对话“中国人的家”
做年轻人爱的新中式 打造理想中“中国人的家”
80、90后无疑已成为家居市场消费主力。据有关数据研究表明，90后的家居需求有一些显著特征，比如更看重颜值，偏好极简风格，关注定制柜体，倾向个性化空间、性价比高的一站式家装服务等。
得年轻人者得天下，秉持“只为美好生活”的品牌理念，尚品宅配不断以创新推动解决消费者痛点，持续关注与满足年轻人家居需求。对此，尚品宅配总经理李嘉聪在主题分享《做年轻人爱的新中式》中提到，尚品宅配通过“新审美、新用材、新设计、新智造、新配套”打造年轻人爱的新中式空间。抛弃传统中式的厚重繁复，以金属框架、布艺纹理、水墨装饰等取代实木、红木为主的传统中式用材，选用0甲醛添加的康净板，AI设计人工智能快速出品大师级设计，超级智能工厂让交货周期缩短至15天，全屋定制拎包即住改变以往东奔西跑搭配凌乱无章的状态。
尚品宅配总经理李嘉聪发表主题演讲《做年轻人爱的新中式》
在此次国潮创意展区内，尚品宅配提供了一个新中式生活空间样板——“尚书房”，它来自尚品宅配与故宫宫廷文化共同打造的联名新中式系列“锦绣东方”。据介绍，“锦绣东方”灵感来源于故宫建筑、器物、藏品中的文化元素。大胆使用象征尊贵的红色、金色，运用白描手法，用现代审美诠释东方之美；使用灯笼架、氛围灯让家居空间呈现宫廷范与仪式感；舍弃繁杂元素，打造简洁、清爽、时尚的新中式风格。
故宫曾是历代皇朝宫殿，其中的精致与奢华曾经只是极少数人才能享受的特权。尚品宅配让少数人的定制成为多数人的生活方式。宫廷文化与时尚家居、东方传统美学与现代简约美学的深度融合，有颜值更有格调，简约而富有个性，一站式多样化定制，既符合年轻人审美，又满足年长者对中式风格的偏爱，正是理想中“中国人的家”。尚品宅配的新中式空间在此次创意展中收获众多年轻人好评。
跨界合作创新玩法 持续引领家居新风尚
作为全屋定制行业品牌，尚品宅配多年来始终坚持在产品、技术、品牌、营销等多个层面上的持续创新，跨界合作激发创意灵感，引领家居新风尚。2017年与施华洛世奇合作，让中国国民生活方式与西式时尚元素激情碰撞；2018年与中国电信合作，以“智能·美学·新家居”为主题对家居圈层、家庭消费群达成声量与销量的双重突破；2019年与故宫宫廷文化的再次跨界合作，亦是全屋定制行业与国民文化IP的联动。
尚品宅配总经理李嘉聪接受媒体专访
李嘉聪接受媒体专访时表示，尚品宅配接下来还会跟很多IP合作，推出很多好的产品和解决方案。“比如我们跟樊登联合做一个整体书房解决方案，就是你买我们的书柜、儿童房配套适合你看的书，而且这个书是樊登老师推荐的，我们接下来会跟更多类似的IP合作，提供综合的家居解决方案或者生活方式给消费者。”
李嘉聪还表示，尚品宅配一直努力的方向是成就消费者的家居梦想。“我们要做出中国的品牌、中国的设计、中国的制造，依然能达到世界级的水平，从品质到服务到颜值都让中国人喜爱。“
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