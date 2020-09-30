“脱贫攻坚”拍了拍“大学生们”

近日，人民优选直播大赛奉贤分赛区的报名正在如火如荼地开展，对于广大的大学生群体而言，这无疑是一个参与公益事业和社会实践的好机会！

大学生们报名直播大赛，是为脱贫攻坚收官之年出了自己的一份力，众人拾柴火焰高，脱贫攻坚需要动员全社会的力量。现如今，帮扶贫困地区，再不仅仅只有报名支教，哪怕在千里之外的上海奉贤，大学生们就可以通过参与直播大赛的方式，助力消费扶贫。人民优选直播大赛不仅仅是一场比赛，更是助力消费扶贫的重要举措；大学生们参加的不仅仅是一次比赛，更是一场极具公益性的脱贫攻坚战！大学生直播所得收益将全部用于对口帮扶地区（遵义地区）的贫困大学生就业创业基金，全程公开、透明。

此外，大学生们报名直播大赛后，将会免费获得人民网·人民优选特别为大学生群体设计的网络营销培训课程，内容涵盖传播学、网络直播带货的法规和误区、直播销售技巧、短视频制作等，既能有效提高大学生直播带货的业务水平，亦能规避法律风险，扩大知识面和技能储备。培训结束，通过初赛后，大学生们更可以获得人民网·人民优选颁发的结业证书，作为大学生社会实践活动证明。

这是一场既能学到宝贵知识、提升个人能力、展现自己风采、获得就业机会的赛事，更是彰显家国情怀、承担社会责任、助力脱贫攻坚的重大活动。

亲爱的大学生朋友们，你们还在等什么呢？快来接受这份“脱贫攻坚”的邀请函吧！

(责编：毕磊、夏晓伦)