“斜杠”生活选择多 兼职副业干起来

山东东营市东营区黄河路街道玉景社区图书分室招募兼职图书管理员。图为大学生志愿者正在给孩子们普及安全自救知识。

康瑞祥摄（人民视觉）

河南省开封市有兼职或专职网格员一万多人，协助完善基层治理。图为网格员在分管辖区内的一个小区里检查健身设施是否损坏或存在安全隐患。

新华社记者 李 安摄

近年来，江苏省连云港市赣榆区海头镇越来越多的居民开始直播销售海产品。当地居民马花雨平时卖猪肉之余，兼职推销海产品。图为马花雨和同伴在准备拍摄短视频。

新华社记者 杨 磊摄

有的下了班开网约车、当配送员；有的业余创作文案、经营电商；还有的见缝插针做社区团购、视觉设计……如今，不少白领、蓝领以及全职主妇、退休人员做起了兼职和副业。

近期，“鼓励‘副业创新’”“兼职就业、副业创业”被正式写入多部委官方文件。兼职、副业现状怎么样？新业态带来哪些新变化？从业者和用工方各有哪些诉求？本报记者进行了采访。

“斜杠”生活选择多

——32.5%的受访白领从事过灵活就业或兼职，近四成外卖骑手有其他工作

山东济南的刘敏是一位全职家庭主妇。如今，两个孩子都到了上学的年龄，她也给自己找了一份副业。

今年7月，刘敏开始在美团优选平台担任优选团长。所谓“团长”，就是集结社区周边有生鲜零售购物需求的消费者，选品、发起开团、接货发货。凭借对小区的了解和邻里的信任，短短十天，刘敏就建立起了300多人的用户群，日均营业额在1000元左右，而且用户人数还在不断增加。

原本，刘敏只是试一试，“主要因为做社区团购可以兼顾家庭和工作，有时间接送孩子上下学”。而现在，生活也因为这份副业发生积极变化。“做团长的接触面广，见客户多，自己的心态和视野更开阔了。”她说。

不论是家庭主妇，还是白领、蓝领、超市店主……当下，干一个副业、兼一份职，正成为许多人灵活就业的新方式。

以骑手工作为例，美团研究院发布的《2020年上半年骑手就业报告》显示，近四成的骑手有其他工作，36.2%的骑手的工作时间只占本人所有工作时间的50%及以下。

随着就业市场的变化，兼职和灵活就业也正在被更多人接受。智联招聘在近期发布的《2020雇佣关系趋势报告》中提到，去年就已有超过七成白领对灵活就业表示期待与认可，今年的一项调研数据则显示，32.5%的受访白领表示从事过灵活就业或兼职，其中就职于100人以下小微企业的白领更多体验了“斜杠”生活，占比达到36.6%。

国家发改委等部门近期印发的《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，则正式为兼职副业“正名”。文件明确，大力发展微经济，鼓励“副业创新”；着力激发各类主体的创新动力和创造活力，打造兼职就业、副业创业等多种形式蓬勃发展格局。

在中国劳动和社会保障科学研究院就业创业研究室主任张丽宾看来，这是对现实中大众就业实践的充分肯定和鼓励。“尤其是疫情发生以来，服务业等行业尚没有完全恢复，一部分人就业受到影响，有的可能处于就业不充分的情况。在这种情形下，通过灵活就业、兼职、副业等多种途径，充分发挥主观能动性，哪怕只是边边角角利用起来，也有利于实现更充分的就业。”张丽宾对本报记者说。

新技术拓展可能性

——近半年，支付宝超50万商家发布兼职岗位数超2000多万个；2019年微信带动1519万个兼职就业机会

全职白领业余运营公众账号，在校大学生兼职文案协作，还有电竞主播、声音主播、方言翻译、网络段子手……兼职、副业虽然不是全新事物，但新技术、新业态的蓬勃发展，为它们创造了更丰富的形式，更多的可能性。

小朱是一名日语专业的应届毕业生，不耽误毕业各类事项的同时，她给自己找到了一份“声音主播”的兼职。每天晚上直播几小时，聊聊时下热门话题、教一些日语，既为自己积累了粉丝，也尝试了时下最热门的直播业态。“虽然不能财富自由，但至少实现了生活自由。”她说。

伴随新业态的成长，一些兼职、副业机会批量产生。

支付宝数据显示，近半年来，支付宝有超50万商家发布数字招聘岗位，兼职岗位数超2000多万个，数量是去年同期的3倍。这些岗位吸引了6500万人次的大学生投来简历，其中能够宅家赚钱、足不出户的比例占到一半，平均日薪在200元以上。

腾讯微信与中国信通院共同发布《2019-2020微信就业影响力报告》也显示，2019年微信带动的直接就业机会中有1519万个是兼职就业，占总直接就业机会近六成。目前基于微信的兼职就业主要包括以技能输出为主的教育类服务、投稿写作类、自媒体类、电商类、理财类、表情设计类等。同时，在微信公众号、小程序、支付等运营、开发、 设计和维护中也存在一定数量的兼职就业人群。

“我国数字经济快速发展，同时技术进步让资源得以更有效地配置，让各类要素的可能性得到深入挖掘。同一个行当，可能以前没有挣钱的机会，但现在兼职副业机会很多。是技术进步创造了更大发展空间。”张丽宾说。

以传统生活服务业来说，随着行业数字化步伐加快，灵活用工岗位需求增加。美团研究院对生活服务业商户的问卷调查显示，灵活用工岗位类型众多，从服务员到线上运营以及一些核心服务岗位，比如厨师、发型设计师、健身教练、网课老师等均有分布。

企业个人灵活双赢

——为从业者增收探路长本事，为企业增加人才可得性，55.2%生活服务业商户有灵活用工需求

北京的王女士是一名全职白领，因为自己对珠宝产品感兴趣，便索性在社交平台上做起了“微商”。靠着自家的实体门店支持，加上熟人之间的口碑推荐，现在积累了不少客户。“既是业余爱好，也能为大家推荐优质产品，还能增加收入，这副业不赖。”她说。

那么，大家从事兼职、副业都出于哪些考虑？

看个体，能增收探路长本事。

美团研究院调查显示，生活服务业灵活就业中，32.1%的从业者是为了锻炼能力、拓宽路子；29.5%的从业者是通过自由职业最大化发挥才能；27.3%的从业者是因为互联网信息透明，灵活就业机会多。

“灵活就业有利于自由职业者通过项目整包的方式向多方输出自己的特长、技能和资源，自由职业者拥有充分的灵活性和自主权，能够实现自身价值的最大化。”报告指出。

看企业，能让人才更可得。

“灵活用工将碎片化的时间和碎片化的任务集合起来，大大降低了企业高技能人才，如数字化管理师、人工智能训练师、无人机驾驶员的用工门槛，增加了人才的可获得性。此外，灵活用工可以按需付费，能够有效应对行业的峰谷用工需求。”美团研究院问卷调查显示，55.2%的生活服务业商户有灵活用工需求；在疫情后生活服务业商户的用工规划中，41.0%的商户表示会增加灵活就业岗位。

此次国家有关部门明确鼓励“副业创新”，也被认为将对未来就业市场带来利好。在张丽宾看来，通过政策手段促进就业，非常关键的一条既是“放管服”改革。要进一步降低兼职就业和副业创业的门槛，消除体制机制方面的阻碍，让各类市场要素充分涌流。“最根本的还是要依靠市场力量，减少各方面的就业限制。”张丽宾说。

从鼓励发展新个体经济到“副业创新”、多点执业等，都让人们看到更多未来就业的可能性。“在数字化时代，一个人就是一家公司已经成为现实，越来越多的个性化创业创新将会出现。”蚂蚁集团首席执行官胡晓明近日表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)