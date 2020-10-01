VR看房呈爆发式增长 居住服务数字化潜力巨大

近日，上海崇明一售楼中心内，市民正在了解楼盘信息。

王 初摄（人民视觉）

VR（虚拟现实）看房、在线讲房、大数据找房、模拟装饰效果……今年以来，尽管疫情使得与居住相关的线下服务受到了影响，但各种基于数字化技术的线上服务却表现不俗。

日前，贝壳研究院、清华大学中国经济社会数据研究中心、21世纪产业研究院联合发布的《中国居住服务业数字化发展报告》（以下简称《报告》）就指出，中国居住服务市场潜力巨大，而供需关系、政策、技术正在驱动居住服务业进入数字新时代。

《报告》显示，居住服务泛指满足城镇居民购买、使用、处置、维护住房的相关服务活动，涵盖住房的开发、交易、租赁、物业管理、城市更新、家庭装修、保洁搬家等社区服务。《报告》认为，随着移动互联网时代的到来、虚拟现实、人工智能等技术的应用，中国居住服务行业正在经历数字化的加速度发展。

数字化拓展居住服务的半径，从行业数据当中可见一斑。贝壳研究院数据显示，2020年一季度，贝壳找房平台上的经纪人和消费者，共同发起了超过1800万次VR带看，VR带看的通话时长达到50.7万小时，相较2019年4季度增长了80倍。2020年第二季度，贝壳平均每天约发起15.9万次VR带看，而2019年同期的数字仅为1.1万次。

“一方面，在居住领域，不管是租还是买，配套、装修、清洁等居住服务需求都得到了极大释放，需求层次、种类不断提升；另一方面，和西方发达经济体相比，中国同类产业在居住服务的品质和效率两方面都存在相当大的改善空间。”贝壳找房高级副总裁李文杰在解读《报告》时表示，解决房源信息“不真”、经纪服务“不专”、交易服务“不快”、服务评价“不好”等行业短板，需要借助5G、人工智能、虚拟现实等数字化技术，重塑传统居住服务与新居住服务体系，通过标准化的服务、标准化的体系，建立一个以消费者为中心的数字化新生态。

在德勤战略咨询总监孙寅看来，数字化工具能在一定程度上减少无用信息、增加匹配效率，行业发展过程中人的因素同样非常重要。“算法为消费者提供一个适合的房源，增加了匹配成功的概率。可见，未来买房也好、居住也好，线上和线下、工具和人进行非常有效的结合是最重要的。”孙寅说。

如何更好地挖掘居住服务市场潜力？

《报告》建议，对居住服务企业来说，首先应当提升数字化战略认知，做好长期投入准备，并提前做好应对策略；其次，对于资金储备不足的企业，要借力产业互联网平台数字化基础设施，实现“轻投入”；最后，通过持续的培训、实践，使自身具备应用数字化工具的能力，并推动组织内部扁平化、小型化、灵活性改革，适应数字化数据流通速度快、决策周期短的特点。

清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春表示，“数字化既会带来机遇，也是一种挑战。未来，中国应继续加大数字化技术研发投入力度，加大数字化人才培养力度，加快数据开放共享，加强新型基础设施建设，健全有关法律、法规和制度，更好地推动数字化转型，服务高质量发展”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)