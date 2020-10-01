申报做"减"法 服务做"加"法 "指尖上办"让纳税更便捷

纳税人申报前的核对项目多，申报流程繁、时间久？不同税种申报要分别进行，要填的表格太多？类似的问题正得到解决。今年来，中国各地税务部门大力推进“非接触式”办税缴费服务，提升办税便利化程度，为申报做“减”法，使税收营商环境进一步优化。
做“减”法，首先体现在申报次数不断简并。
“过去要分别申报各个税种，现在一次就可申报完成。”近日，上海欧堡利亚园林景观集团有限公司财务负责人李利通过综合申报，一次性申报完成了公司日常经营中涉及的多个税种。“公司日常经营中涉及税种比较多，需要填写的表格也多。多个税种的综合申报，非常便捷。” 李利说。
今年7月1日起，上海市税务局推行税种综合申报，将企业所得税、城镇土地使用税、房产税、土地增值税、印花税的纳税期限统一改为按季度申报；同时，在电子税务局将各税种申报进行合并，实现了“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”。
做“减”法，还体现在办税时间不断压缩。
四川美高生物科技有限公司财务负责人余静说：“以前办理小规模纳税人申报，首先要仔细核对销售收入和税额，再填写一张张的申报表。现在登录电子税务局，点击直接申报就可以了，增值税减免税额都看得到，一分钟就把申报办好。”四川税务部门建立“增值税小规模纳税人智能辅助申报系统”，使约100万户小规模纳税人受益，每户纳税人每年少填写纳税申报表8-24张，年减少申报次数约一半。
国家税务总局税收科学研究所所长谭珩表示，税务部门将持续对标国际先进水平，试行税务证明事项告知承诺制，持续优化纳税缴费流程、精简申报资料、减少证明材料，不断营造更好的税收营商环境。
申报做“减”法，服务也在做“加”法，“非接触式”服务范围不断拓展。
“拿出手机就能办税，更安全、更简单，也更高效。”武汉楚禾时装有限公司财务人员龚雪霜说。她已经多次通过“光谷税务远程办税平台”，办理了股权变更涉税申报、外地预缴税款等业务，“之前这些都需要到窗口办理”。
今年以来，国家税务总局明确了税收减免备案、税费申报缴纳、跨区域涉税事项报告等185个涉税缴费事项可在网上办理。国家税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，税务部门将进一步压减办税时间、增加网办事项，打造“指尖上的办税缴费”，以更大的便利提升纳税人缴费人获得感。
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