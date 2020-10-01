疾控：莫前往疫情严重国家或地区

本报讯（记者 贾晓宏 李祺瑶）双节临近，不少市民计划外出游玩。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰介绍，目前新冠肺炎疫情正处于全球大流行状态，境外多个国家疫情出现反弹。建议市民不要前往疫情仍严重的境外国家或地区，慎重选择带婴幼儿和高龄老人出行。
疾控部门提醒市民，如果必须出境务必要提前查询世界卫生组织网站、海关总署网站或目的地国家的官方网站，了解目的地疫情风险状况和应急响应级别以及防控要求，以便做好各项准备。出行前进行自我健康评估，如果有身体不适尤其是发热或呼吸道症状时，建议不要外出旅行。患有严重慢性病的市民朋友，建议听取医生的健康评估意见后再计划出行。慎重选择带婴幼儿和高龄老人出行。出游建议以家庭游为主，以京郊、中短途旅游和室外活动为宜，在人员较少的空旷地带、郊野公园等处游玩。出行前要注意身心休息调整，备足体力精力，不在仓促和疲惫中启动“想走就走”的旅行。
市民出行前，应提前准备好必要的口罩、手消毒剂等防护用品。备好合适衣物，以及预防感冒、腹泻、晕车、蚊虫叮咬的药品，心脏病、哮喘等患者要随身携带常用急救药品。进入公共场所要遵守防控规定和验码、测温、登记等要求。尽量控制参加聚会人数和持续时间，避免在密闭空间中聚会聊天聚餐；注意开窗通风，通风应在半小时以上或一直保持；根据人数合理安排场地，座位保持安全距离，活动组织者要控制好持续时间。用餐时使用公勺公筷，采用分餐制。不能确定周围人员或环境风险时，应佩戴口罩。
刘晓峰提醒市民，旅行过程中注意个人卫生。科学佩戴口罩，勤洗手、常通风、不聚集、注意咳嗽礼仪、与他人保持1米以上社交距离等个人防护。如果无法及时洗手，应用免洗手消毒剂清洁双手。注意饮食卫生，选择正规餐厅，规律饮食。及时补充水分，不要饮用生水或地表水，应饮用开水或瓶装水。生吃蔬菜瓜果要洗净，不食用超过保质期的食物，尽量不食用凉菜。不随便食用野菜和野蘑菇，食用海鲜时一定要煮熟蒸透。
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