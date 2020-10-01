北京市电动汽车假日充电可享服务费优惠

本报讯（记者 王天淇）节日期间，驾驶电动汽车的市民在全市部分公园、体育场、活动中心等文娱场所充电时，可享受服务费低至0.4元/度的充电优惠。
记者了解到，自2020年10月1日起至10月31日，国网北京电力推出“金秋十月、畅享充电”活动。驾驶电动汽车的市民在全市部分公园、体育场、活动中心等文娱场所充电时，可享受服务费低至0.4元/度的充电优惠。这些场所分布在34个公共充电站点、1205台充电桩，市民可提前下载“e充电”APP，或登录“国网北京电力”微信公众号了解活动详情与优惠站点明细。
同时，国网北京电力在畅通线下购电渠道基础上，通过“网上国网”APP、“国网北京电力”微信公众号“微营业厅”等多种线上服务，方便广大市民享受便捷的用电“指尖服务”。国网北京电力相关负责人告诉记者，“网上国网”APP作为国家电网有限公司统一的线上服务平台，可为北京市民提供多户号同时购电、自动交费等更加贴心的线上服务。市民在便捷交费、查询电量和电费的同时，可利用关联户号功能，为自己家、父母家或者朋友家一并绑定，共享线上优质服务。“国网北京电力”微信公众号“微营业厅”除了上述功能外，还设置了微信智能互动、“一键报修”、电子发票等功能。如果市民家里停电需要报修，直接点击“一键报修”即可，还能实时了解报修进展情况。
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