北京二手房市场走出疫情影响

本报记者 曹政
伴随疫情逐渐得到控制，京城二手房市场复苏。数据显示，2020年前三季度重点18城二手住宅累计成交量同比增长4%。截至9月28日，北京二手房成交突破1.4万套，相比去年同期上涨近四成。
今年北京二手房市场受疫情影响明显，但市场很快自我修复。3至6月市场完成了第一轮修复，6月中旬疫情反弹得到快速控制后，三季度市场完成了第二轮修复，传统的二至三季度成交量连续下行的季节规律被打破。
记者从本市多家房产中介了解到，目前北京二手房市场已走出疫情影响。“就二手房市场实际交易量来看，9月份市场交易活跃度和上个月相比基本相当。”北京麦田方面披露的实际监测数据，从二手房市场供需来看，新增房源量较上月同期上涨1.6%，新增客源量环比上涨9.8%。相关负责人解释，当前北京二手房市场需求热度较前期有所提升，但增长不大。当前购房者看待市场的心态是比较理性的，对市场的预期整体平稳。
此外，北京链家的二手房成交量三季度同比增长45.8%，同比增幅为2018年二季度以来最高水平。虽然成交量走高，但价格还相对平稳。记者获悉，链家北京二手房成交均价同比连续五个季度呈现持续阴跌态势，三季度同比下跌1.9%，较二季度跌幅收窄0.3个百分点，环比下跌1.6%。
“全市均价持续下探主要受结构性因素影响。”贝壳研究院首席分析师许小乐说，西城区学区政策执行之后，西城区成交占比三季度下降至自2018年以来最低水平，全市成交量占比5.9%，较二季度环比下降3.2个百分点。三季度市场成交向外围城区移动，非城六区成交占比上升2.2个百分点，为自2017年来单季度最大增幅，导致全市均价结构性下降。
贝壳研究院披露的价格指数显示，北京二手房自2月以来价格指数呈现自然回升，整体月度浮动在2%以内，三季度内月度浮动收窄到0.5%以内，市场价格整体表现平稳。业主涨价次数占比自5月后出现四个月连续下降，9月下降至12.9%，较年内最高点累计下降5.7个百分点。目前业主预期持续偏弱，未来均价可能出现小幅下跌。
“金九银十”是否真要到来？从成交周期来看，9月房源端成交周期缩短7天至114天，出现小幅边际改善，但与去年同期相比延长12天，整体仍处于高位水平。客源端成交周期连续两月稳定在98天，购房决策持续谨慎。“预计市场进入四季度成交量会先自然回落，然后出现传统季节性反弹。”许小乐说，受疫情打乱需求释放节奏的影响，叠加新房市场分流效应，预计四季度反弹力度将弱于去年同期。在供需情绪稳定、货币条件维持低位宽松状态下，预计全年北京楼市会呈现量增价稳局面。
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