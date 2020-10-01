三大航节日期间增加航班 业内：建议避开高峰出行

本报讯（记者 潘福达）今年国庆中秋“双节”，探亲流与假期旅游客流高度叠加，旺盛的出行需求大大推高黄金周客流量。记者昨天从三大航获悉，各航司在中秋国庆期间增班，覆盖全国多个热门旅游目的地。航司工作人员提示，由于国庆期间出行高峰集中，避开旅游高峰出行不失为一种明智的选择。
国航将在“两节”期间加大华东、华南、西部市场的运力投入，在广州、成都、重庆、杭州等地增投宽体机，并增加昆明、三亚、海口、大理、丽江、西宁、西双版纳等热门旅游航线的航班班次。
9月30日至10月8日，东航计划运行航班24202班次，投入403.3万座位（含中联航），运力基本恢复至去年同期水平。东航计划加密昆明至武汉、上海、宁波、合肥、郑州、丽江、西双版纳，上海至张掖、南昌，西安至福州、成都、厦门，合肥至重庆等航线。备受关注的“进博号”彩绘机将在国庆期间执飞京沪快线，旅客可选择虹桥-首都航班，有机会一睹“进宝”风采。
假期期间，南航计划增班2500余班次，日均航班量有望超过2000班次，旅客运送量有望突破250万人次，超过历史同期水平。9月25日至10月11日，南航在超过100条国内航线增班超4000班次，加班班次基本覆盖全国所有热门返乡、旅游航线。南航在北京大兴国际机场计划执行2000班次左右，单日航班量最高可达220班次，预计逾16万人次旅客将搭乘南航从大兴国际机场前往全国40余个主要城市。
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