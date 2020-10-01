原标题：9月份中国采购经理指数显示：供需两端的均衡性增强

9月份中国采购经理指数显示，3月份以来三大指数持续位于临界点以上，在延续向好态势的同时，又出现了更多可喜的变化，需求复苏速度有所加快、进出口明显回升、大中小企业协同共进。这些都表明，中国经济复苏势头进一步增强，显示了中国的强大修复能力和旺盛生机活力。

今年以来，得益于新冠肺炎疫情防控和经济社会发展统筹推进，我国经济发展稳定转好，生产生活秩序稳步恢复，目前供需两端的均衡性进一步增强。比如，9月份制造业新订单指数连续5个月上升，再创年内新高。反映市场需求不足的企业比重连续3个月下降。21个行业的商务活动指数全部高于50%，住宿、餐饮以及旅游相关行业等民生消费需求保持加快恢复趋势，新订单指数均在较高水平，消费恢复的动力继续增强。

值得一提的是，9月份小型企业PMI重返荣枯线以上，扭转了连续几个月的环比下降势头，市场供需和采购活动明显好转。这既得益于我国出台的一系列纾困惠企政策，更受益于中国经济运行持续稳定恢复的大环境。

当前，经济运行依然存在不确定不稳定因素，供给端恢复仍然快于需求端，要继续抓好“六稳”“六保”政策的落实落细，坚定实施扩大内需战略，畅通经济循环，巩固经济复苏势头。

(责编：李都也(实习生)、李栋)