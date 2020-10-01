又是大肠菌群！黄记煌旗下一公司被通报

中新经纬客户端9月30日电 30日，河南省市场监管局通报25批次不合格食品情况，北京黄记煌餐饮管理有限责任公司(下称“北京黄记煌”)旗下一家子公司被通报。

黄记煌子公司杯子大肠菌群超标

来源：河南省市场监管局官网

河南省市场监管局通报，郑州黄记煌甲申餐厅(有限合伙)使用的1批次杯子，大肠菌群检出值为检出，标准规定为不得检出。据了解，该餐厅位于河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路1074号万锦盛华里项目3栋3层F3027商铺，检验机构为河南省口岸食品检验检测所。

天眼查APP信息显示，郑州黄记煌甲申餐厅(有限合伙)为北京黄记煌子公司，由北京黄记煌持股99.67%。据北京黄记煌官网信息，公司是从事饮食研究、餐饮连锁加盟及餐饮连锁管理的平台公司，其品牌黄记煌三汁焖锅自2004年推向市场以来发展迅速，目前经营店面已达600多家，覆盖全国200多个城市，并成功进军海外市场，目前已在澳大利亚、加拿大、美国、印度尼西亚、泰国、马来西亚等多个国家开设了十多家店面。

据天眼查APP，北京黄记煌曾因“对属于强制检定范围的计量器具未按照规定申请检定”，被北京市东城区质量技术监督局处罚，还曾因违反《北京市大气污染防治条例》第九十六条，被北京市顺义区环境保护局处罚。

另有火鸡面、鸡蛋等食品不合格

根据河南省市场监管局官网信息，除了黄记煌，还有多家公司的各类食品被检出不合格。

汝州市静泓饮品有限公司生产的1批次桶装饮用纯净水，铜绿假单胞菌检出值为0CFU/250mL、5CFU/250mL、5CFU/250mL、0CFU/250mL、0CFU/250mL，标准规定为5次检验结果均不得检出。

延津大润发商贸有限公司销售的标称西安市户县旺通食品厂生产的1批次花椒锅巴(椒香味)油炸型膨化食品，酸价(以脂肪计)检出值为6.0mg/g，标准规定为不大于5mg/g。

郑州上榕商贸有限公司第一分公司销售的1批次黄豆芽，6-苄基腺嘌呤(6-BA)检出值为0.0401mg/kg，标准规定为不得检出。

信阳市明港大林食品超市销售的标称洛阳市嵩县惠康食品厂生产的1批次香酥小麻花(香葱味)，过氧化值(以脂肪计)检出值为0.85g/100g，标准规定为不大于0.25g/100g。

汝州市帝多福商贸有限公司销售的标称河南天一食品有限公司生产的1批次火鸡面，菌落总数检出值为36000CFU/g、160000CFU/g、30000CFU/g、160000CFU/g、23000CFU/g，标准规定为5次检验结果均不得超过105CFU/g 且至少3次检验结果不超过104CFU/g。

内乡县赤眉镇福美达购物中心销售的1批次鸡蛋，氟苯尼考检出值为143.79μg/kg，标准规定为不得检出。

上蔡县好美家生活超市销售的标称鄄城荣富祥食品厂生产的1批次肉味王、1批次麻辣鲜，甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)检出值分别为1.22g/kg、1.33g/kg，标准规定为不大于0.65g/kg。

舞钢市新概念购物广场销售的标称青岛青食有限公司委托青岛食品股份有限公司生产的1批次铁锌钙奶饼干，过氧化值(以脂肪计)检出值为0.65g/100g，标准规定为不大于0.25g/100g。

长葛市沙二立早餐店销售的1批次油条，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值为1.10×103mg/kg，标准规定为不大于100mg/kg。

镇平县润祥黄酒有限公司生产的1批次宛中元黄酒，甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)检出值为0.00111g/kg,标准规定为不得添加。

郑州市河南交之维商贸有限公司销售的标称河南李楠溪饮品有限公司委托郑州东湖冰泉饮品有限公司生产的1批次李楠溪饮用纯净水，铜绿假单胞菌检出值为0CFU/250mL、31CFU/250mL、3CFU/250mL、0CFU/250mL、0CFU/250mL，标准规定为5次检验结果均不得检出。

信阳华联超市有限公司销售的1批次泥鳅，恩诺沙星检出值为772.7μg/kg，标准规定为不大于100μg/kg。

许昌经济技术开发区家家福购物广场销售的标称许昌市魏都鑫昌副食销售部委托禹州市世源三粉加工厂生产的1批次红薯粉条(细粉条)，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值为277mg/kg，标准规定为不大于200mg/kg。经基层局调查，该产品涉嫌假冒。

西亚和美商业股份有限公司固始丽宝广场销售的标称香港木板屋食品有限公司委托南京创雅食品有限公司生产的1批次奇亚籽红豆燕麦，霉菌检出值为210CFU/g、190CFU/g、80CFU/g、130CFU/g、60CFU/g，标准规定为5次检验结果均不得超过102CFU/g 且至少3次检验结果不超过50CFU/g。

虞城县腾博商贸有限公司销售的标称河南硒麦食品有限公司生产的1批次醇面包(原味)、1批次醇面包(奶香味)，酸价(以脂肪计)检出值分别为8.3mg/g、9.0mg/g，标准规定为不大于5mg/g。

太康县伟勇联华购物广场销售的1批次鸡蛋，呋喃唑酮代谢物检出值为26.25μg/kg，标准规定为不得检出。

新郑市郭店镇五里口红亮冷饮店销售的标称新乡市浦北食品有限公司生产的1批次黑米雪糕，蛋白质检出值为0.65g/100g，标准规定为不小于0.8g/100g。经基层局调查，该产品涉嫌假冒。

许昌市东城区尚记早餐店销售的1批次油条、1批次油馍头，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值分别为757mg/kg、698mg/kg，标准规定为不大于100mg/kg。

太康县青田联华逊母口购物广场销售的标称西安大秦御坊贸易有限责任公司委托河南珍知客食品有限公司生产的1批次老坛酸菜火锅、1批次麻辣什锦火锅，粉条包山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检出值分别为0.246g/kg、0.214g/kg，标准规定为不得使用。

上蔡县發海超市销售的标称华裕酒业有限公司生产的1批次葡萄配制酒，酒精度检出值为小于0.5%vol，标准规定为3～5%vol；甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)检出值为0.990g/kg，标准规定为不大于0.65g/kg。

河南省市场监管局表示，针对抽检发现的问题，对于不合格样品涉及外省生产单位的，已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理；对于不合格样品涉及省内生产经营单位的，已要求郑州、洛阳、平顶山、新乡、焦作、许昌、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳、汝州、长垣、永城、固始等地市场监管部门对涉及单位依法处理，责令查清不合格产品的批次、数量、流向，召回不合格产品，采取下架等措施控制风险，分析原因进行整改，并依法予以查处。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)