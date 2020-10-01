长假撒欢模式开启 下次双节重叠要再等11年

中新经纬客户端10月1日电 (张燕征)八天长假终于来了！据国际天文学联合会会员、北京古观星台王玉民博士介绍，“国庆节和中秋节落在同一天，本世纪共有四次，分别发生在2001年、2020年、2031年和2077年。”也就是说，下次国庆、中秋双节重叠要等到11年之后。

作为难得的双节假期，国内旅行社早在8月初就推出了各种旅游线路吸引游客；而由于海外疫情形势依然严峻，对于国际旅行社来说，满血复活眼下来看仍遥遥无期。

文化和旅游部近日披露数据显示，今年第三季度全国A级旅游景区总体游客接待人数达到去年同期的7成左右。据中国旅游研究院预测，中秋国庆8天假期全国接待国内旅游人数将达5.5亿人次。你准备出门去看“人人人人人”吗？

去哪儿门店店长：“今年国庆营收预计是去年的一半”

“国庆假期前两天，从北京出发的游客较多。我这几天正忙着核对机票、酒店等旅游产品信息，还要检查出行方案，这电话一个接一个的。”北京去哪儿旅行竹园西街门店店长杨洋介绍道，国庆假期前夕，门店已收到100多位顾客的假期出行订单，预收款约二三十万元。“去年国庆假期，我们的营业额约五六十万元。根据今年国庆的订单量，营收预计是去年的一半。”

旅行社为游客准备的防疫用品 受访人供图

回顾起今年上半年的经营情况，从事旅游行业5年的杨洋坦言称，“太难熬了，好在挺过来了。”

作为店长，杨洋表示，“二三月份员工在处理游客的退款订单；四五月份，根据集团的自救策略，我们推出了生活馆，开始卖旅行箱、U型枕、保温杯等泛旅游产品，开始有一些现金流进账；六七月份，全国疫情相对稳定后，我们又开始为恢复国内游做准备，比如对旅游路线产品进行调整，把大团项目分成精品小团，做具体的疫情应急预案等。”

“卖货”“做预案”的日子持续了一段时间后，旅游行业终于迎来了复工的曙光。7月20日，北京市文旅局宣布恢复跨省游，杨洋激动的在朋友圈发文称，“我们复工啦！走！带你去撒欢”。

不过，复工初期，人们对待旅游还是慎之又慎。“今年跨省游刚恢复那会儿，店内一天也看不到一个客人，后来陆陆续续有客人来店内咨询。国庆前一周，平均每天会有六七个顾客进店咨询旅游线路并下单。”杨洋称。

杨洋指出，往年的北京游客更喜欢出境游，由于今年出境游尚未恢复，顾客现在更偏爱去甘肃、四川等旅游目的地。“据我们门店的旅游订单显示，大家选择去甘肃的月牙泉、胡杨林，四川的九寨沟，宁夏的沙坡头等地比较多。可能考虑到疫情因素，今年大家去的景点大多是比较宽广、游客人数相对较少的地方。”

在杨洋看来，景区停车场的旅游大巴车数量是旅游恢复程度的标志。“我们的门店在颐和园景区附近，往年一到节假日，附近道路上停的都是外地旅游大巴车，不过今年的大巴车明显少了。来景区参观的游客需要提前预约，所以也没有出现游客聚众扎堆的现象。”

事实上，目前，旅行社的跟团游主要以中老年人为主，年轻人为辅，亲子游仍处于断档状态。“今年国内景区为吸引游客，不仅门票优惠力度很大，机票也相对便宜，选择这时候出行十分划算。不过，由于没有语言沟通障碍，年轻人更喜欢探险式自驾游，中老年游客则更注重欣赏历史文化，所以旅行社提供的导游专业讲解、吃住行一站式服务更受他们的欢迎。再加上学校对中小学生的出行有不同的限制要求，亲子游这部分消费市场暂时是缺失的。”杨洋称。

谈及“十一”过后国内旅游市场将如何发展，杨洋表示，“按照这样的发展势头下去，国内旅游市场待开发潜力还很大。如今，景区已经普遍实行了预约实名制，在疫情防控环节上也更加专业和深入。随着国内疫情逐渐好转，人们的出行意愿也将被释放。”

旅游业华商：“欧洲旅游业务恢复遥遥无期”

“现在国际旅游市场还处于瘫痪状态。最近欧洲又出现了第二波新冠肺炎疫情。西班牙政府前几天宣布，将派遣7500名军人支援马德里抗击疫情，加强该地区的人员管控，从而控制疫情蔓延。这么看来，我们的旅游业务要想恢复，更加遥遥无期了。”西班牙百合花国际旅游公司董事长周昶豪称。

据霍普斯金大学公布的实时数据显示，截至当地时间9月29日9时，全球疫情累计感染病例达到3327万例，累计死亡超100万例，目前疫情震中地区依然是欧美和南亚地区。其中，法国、英国及西班牙新增确诊人数较多，其余欧洲国家也在紧急部署防控措施。

上世纪末，不少人前往欧洲出海“淘金”。1999年，周昶豪的父母从浙江温州来到西班牙从事服装行业，三年后才把当时15岁的周昶豪接到身边，于是他就在当地学习西班牙语。随着中西两国之间的人员往来频繁，很多从中国来的朋友提出去西班牙当地及周边国家看看，周昶豪注意到了这一潜在旅游商机。

2012年，周昶豪同合作伙伴一起创办了百合花国际旅游公司，主要接待来自中国的游客。经营业务包括机票代售、签证办理、出境游等。旅游产品包括欧洲经典路线七日游、西葡深度15日游等，涉及德国、法国、葡萄牙、匈牙利、意大利等国家。“我们有核心业务人员六人，其他人员则是外包的合作方，比如跟当地的导游合作，他们负责带领游客参观景区，大巴司机也是按照需求进行增减的。”周昶豪称。

从刚开始每年能带领两三千名中国人来西班牙旅游，2019年，周昶豪创办的旅行社已能接待2万多名中国游客。“去年‘十一’假期，中国游客约占8成，公司总营收约五六万欧元，约合四五十万元人民币，但今年没有一位中国游客来西班牙。目前，我们已经停止了所有的旅游项目，现在唯一还在运营的是机票代售业务。”

不过，随着疫情蔓延，国际机票代售业务也不好做。“今年大部分国际航班停飞，比如巴塞罗那飞往中国的航班还没恢复，不少有意愿回中国的侨民只能先坐火车或大巴到达西班牙首都马德里，然后从马德里乘机前往中国，由于航班少，也不是每个人都能抢到票的。”周昶豪表示。

随着疫情加重，越来越多的侨民向周昶豪咨询回中国的航班，他也在考虑开展包机业务。“这几天，我们一直在联系包机业务，同中国驻西班牙大使馆保持沟通，也时刻关注中国对回国人员的要求，比如中国方面认可西班牙当地哪些核酸检测机构出具的结果报告，赴华乘客要填写哪些健康状况声明书等。”

谈及今年欧洲旅游行业的前景，周昶豪叹了口气说道，“没有别的办法，大家只能‘熬’。疫情持续越久，旅游行业就只能亏损着，这里的技术条件和各种资源壁垒，都无法支撑旅游行业开展直播带货或提前预售等自救方式。”

旅游达人：“带父母在周边城市逛逛”

作为公司的管理层，如今47岁的张海洋是一名不折不扣的“空中飞人”，同时也是一名旅游爱好者。“2015年，我从政府部门跳槽到互联网公司，由于发展业务需要，我经常需要在国内外出差。一般来说，出差匆忙，大都来不及参观当地的景点，我便会利用‘五一’或‘十一’这样的假期再去当地转转。”在北京某互联网公司担任常务副总经理的张海洋称。

德国的科隆大教堂、法国的凯旋门、意大利的威尼斯水城……在跳槽后的前两年，张海洋把欧洲数十个国家转了一圈。“之前由于工作原因，我只能在国内旅游，换了份工作后，终于可以去看看这个世界，这几年也去了不少国家。前年‘十一’假期去了日本，去年去了韩国。”

按照张海洋年初的规划，今年国庆假期打算去东南亚国家看看。“到现在为止，出境游还没有恢复。另外国外疫情严重，回中国后还需隔离14天，出国成本太高，也就不再考虑出境游了。”

谈及今年“十一”假期的计划安排，张海洋表示，已买好回老家大连的车票，假期打算开车带着父母在周边景区逛逛。“老人上了年岁，不愿意坐飞机，高铁票也买不到，报旅行团还不如在老家陪家人过中秋。”

张海洋补充道，“出行还需要填写申报各种信息，对于年轻人来说轻而易举，但对老年人来说，出去一趟实在不容易。疫情结束后，大家想去哪儿再去哪儿，这个时候，防控疫情还是不能掉以轻心。”(中新经纬APP)

(应采访者要求，张海洋为化名)

(责编：李都也(实习生)、李栋)