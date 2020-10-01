前8个月我国银行间市场发行民营企业债券近3500亿元

新华社北京9月30日电(记者吴雨)随着金融部门加大创新力度，民营企业一度面临的发债难正得到有效缓解。今年前8个月，银行间市场发行民营企业债券近3500亿元，同比增长64%。

这是记者从中国人民银行日前举行的“金融支持保市场主体”系列新闻发布会上了解到的信息。

中国银行间市场交易商协会副秘书长曹媛媛在发布会上介绍，理论上来讲，债券市场更适合大企业融资，中小微企业通过债券渠道融资需要有一些特殊安排。今年银行间市场对民企债券融资支持工具进行了进一步完善，通过直接投资债券、创设信用风险缓释凭证、担保增信等方式支持民营企业发债融资，取得了明显成效。

据介绍，今年以来，银行间市场民营企业债券融资支持工具已直接和间接支持了52家民营企业发行债券。

此外，为进一步支持民企发债，证监会、人民银行、国家发展改革委等部门加大协作，共同支持交易所债券市场缓解民企融资难。

当日，中国证监会公司债券监管部副主任卢大彪在发布会上介绍，今年前8个月，民营企业发行公司债券2469亿元，同比增长23%，实现净融资748亿元。截至8月末，交易所市场创设民企信用保护工具50单，支持36家民企发债融资339亿元，累计发行纾困专项债券722亿元。

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